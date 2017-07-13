Водитель ВАЗа сбил 12-летнего велосипедиста на тротуаре и сбежал

Информация о ДТП поступила в дежурную Госавтоинспекции в 17:30. Предварительно установлено: водитель автомобиля «ВАЗ-2109» при движении по междворовому проезду в районе дома №208 по улице 24-я Северная сбил, ехавшего по тротуару велосипедиста, и скрылся.