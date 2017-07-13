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Водитель ВАЗа сбил 12-летнего велосипедиста на тротуаре и сбежал

13 июля 2017, 07:35
Полиция ищет очевидцев ДТП.

Накануне в Центральном округе Омска водитель ВАЗа, двигавшийся по междворовому проезду, сбил ехавшего по тротуару 12-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Информация о ДТП поступила в дежурную Госавтоинспекции в 17:30. Предварительно установлено: водитель автомобиля «ВАЗ-2109» при движении по междворовому проезду в районе дома №208 по улице 24-я Северная сбил, ехавшего по тротуару велосипедиста, и скрылся.

В результате ДТП велосипедист, 12-летнйи мальчик, был доставлен в медицинское учреждение.

Очевидцев данного происшествия просят позвонить в дежурную часть ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску: 79-20-10, 79-35-04 или 02.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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