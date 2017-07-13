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ЦБ обнаружил вирус-шпион, считывающий данные с чипов платежных карт

13 июля 2017, 17:59
Предупреждение от регулятора.

Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центробанка России обнаружены случаи использования устройств, которые имеют возможность считывать данные с чипов платежных карт, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что считывание информации с банковской карты к автоматическому несанкционированному переводу денег не приводит. Тем не менее, использование полученных данных злоумышленниками возможно, хотя и затруднительно.

Гражданам, в случае несанкционированной операции по переводу с карты денежных средств в соответствии c ФЗ «O национальной платежной системе», следует обратиться в банк-эмитет для того, чтобы заблокировать карту, а также написать заявление о несогласии с проведенной операцией.

Подобное заявление в течение 30 дней должно быть рассмотрено оператором, после чего клиенту будет предоставлена информация о результатах рассмотрения.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бизнес#Общество
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