ЦБ обнаружил вирус-шпион, считывающий данные с чипов платежных карт

Гражданам, в случае несанкционированной операции по переводу с карты денежных средств в соответствии c ФЗ «O национальной платежной системе», следует обратиться в банк-эмитет для того, чтобы заблокировать карту, а также написать заявление о несогласии с проведенной операцией.