ЦБ обнаружил вирус-шпион, считывающий данные с чипов платежных карт

Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центробанка России обнаружены случаи использования устройств, которые имеют возможность считывать данные с чипов платежных карт, сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что считывание информации с банковской карты к автоматическому несанкционированному переводу денег не приводит. Тем не менее, использование полученных данных злоумышленниками возможно, хотя и затруднительно.
Гражданам, в случае несанкционированной операции по переводу с карты денежных средств в соответствии c ФЗ «O национальной платежной системе», следует обратиться в банк-эмитет для того, чтобы заблокировать карту, а также написать заявление о несогласии с проведенной операцией.
Подобное заявление в течение 30 дней должно быть рассмотрено оператором, после чего клиенту будет предоставлена информация о результатах рассмотрения.
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Источник: ИА «Город55»