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«Советский спорт» разъяснил позицию накануне громкого судебного спора

13 июля 2017, 20:21
«Советский спорт» разъяснил позицию накануне громкого судебного спора

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко накануне судебных слушаний по иску главы Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова разъяснил позицию журналистов. Об этом сообщает сайт издания.

Президент федерации плавания Владимир Сальников подал иск к редакции «Советского спорта» из-за расследования о ситуации в плавании, которое провели журналисты.

По мнению главного редактора, работа спортивного журналиста заключается не только в том, чтобы говорить о соревнованиях, но и следить и рассказывать читателям о том, что происходит внутри нашего спорта.

В плавании много проблем, - говорится в сообщении. - Мы честно делаем свою работу. Функционеры — нет.

«Советский спорт» задается вопросами, разве у нас растет популярность плавания, или у нас одно золото на мировых первенствах и олимпиадах, а может мамы ведут своих детей в бассейны? И предлагает: «Докажите это — хоть в суде. Мы с удовольствием об этом напишем.

По их словам, когда-то знаменитый спортсмен, а сегодня провалившийся спортивный функционер, пытается ухватится за ускользающую власть или отвлечь внимание от чего-то.

Как заметили в заключение журналисты, им есть что сказать в суде, в отличие от Сальникова.

Фото: sovsport.ru
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Футбол#Спорт
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