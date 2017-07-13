«Советский спорт» разъяснил позицию накануне громкого судебного спора

В плавании много проблем, - говорится в сообщении. - Мы честно делаем свою работу. Функционеры — нет.



«Советский спорт» задается вопросами, разве у нас растет популярность плавания, или у нас одно золото на мировых первенствах и олимпиадах, а может мамы ведут своих детей в бассейны? И предлагает: «Докажите это — хоть в суде. Мы с удовольствием об этом напишем.