Сеть магазинов Пятерочка попала в скандал сразу после открытия в Омске



Надо сказать, теперь вся история выглядит еще более запутанной. Кто и чем занимается, кому и что не доплатили, или доплатили… Надеемся, во всем этом в итоге разберется прокуратура. А «назначенный директор магазина» к тому времени разберется во внутренних инструкциях и делопроизводстве. Глядишь, тогда «второй запуск» «Пятерочки» будет более успешным, чем первый.