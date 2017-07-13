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Сеть магазинов Пятерочка попала в скандал сразу после открытия в Омске

13 июля 2017, 13:07
Сеть магазинов Пятерочка попала в скандал сразу после открытия в Омске

Напомним, ранее редакция ИА «Город55» сообщала, что прокуратура ведет проверку инцидента с работницей, которая лишилась работы после отказа сдавать деньги «в общий котёл» на подарок заместителю директору магазина.

«Историю с увольнением» теперь проверяет Прокуратура. А в социальных сетях тем временем развернулась оживленная дискуссия на предмет «добровольного» или «не добровольного» сбора денег на подарки коллегам и начальникам.

Мнения разные, и если в плане коллег всё понятно, то вот с начальниками история уже не простая. Не всегда и не везде это добровольно, и бывает даже принудительно.

Однако вернемся к «Пятерочке», которая, заметим, пытается закрепиться в Омске уже второй раз. Первый блин у сети получился неудачным. Теперь «блин номер два» и сразу скандал с работником.

В редакцию ИА «Город55» пришло письмо с пометкой «СРОЧНО! Официальный комментарий Х5 по ситуации с продавцом одного из магазинов торговой сети "Пятёрочка" в Омске».

Текст письма:


Надо сказать, теперь вся история выглядит еще более запутанной. Кто и чем занимается, кому и что не доплатили, или доплатили… Надеемся, во всем этом в итоге разберется прокуратура. А «назначенный директор магазина» к тому времени разберется во внутренних инструкциях и делопроизводстве. Глядишь, тогда «второй запуск» «Пятерочки» будет более успешным, чем первый.


Фото: иллюстрация (фасад одного из магазинов сети «Пятерочка» в Омске)
Источник: ИА «Город55»

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