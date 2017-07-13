Рядом с улицей Ленина закрыли проезд ещё по трём дорогам

В связи с этим принято решение с 14 июля ограничить проезд по улицам справа от перекрытого участка улицы Ленина – Комиссаровкой и Разина, а также улицы Красных Орлов, которая расположена слева, между Ленина и проспектом. Об этом сегодня сообщает пресс-служба мэрии.