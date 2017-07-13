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Рядом с улицей Ленина закрыли проезд ещё по трём дорогам

13 июля 2017, 16:46
Значительные неудобства для граждан.

Напомним, ранее, редакция ИА «Город55» сообщала, что водители нашли «лазейку» в объезд перекрытой улицы Ленина. Часть машин идет налево по Короленко на проспект Маркса, где встает в пробку до Ленинградской площади.


Часть же наиболее «хитрых» горожан с Ленина заворачивает направо в сторону Иртыша, далее уже левый поворот на Комиссаровскую, до улицы Разина и там снова на Ленина, направо до площади и моста.


Конечно, такой инновационный подход не понравился местным жителям. Второстепенные улочки в одночасье стали оживленными магистралями. А это уже опасно для пешеходов, детей и пенсионеров. Омичи начали жаловаться в мэрию.

В связи с этим принято решение с 14 июля ограничить проезд по улицам справа от перекрытого участка улицы Ленина – Комиссаровкой и Разина, а также улицы Красных Орлов, которая расположена слева, между Ленина и проспектом. Об этом сегодня сообщает пресс-служба мэрии.


Теперь проезд вне главных транспортных артерий (проспект Маркса, улица Пушкина) в данном районе для водителей будет исключен. Конечно, это пробки, но подумайте и о безопасности местных жителей, особенно детей.

Так же мэрия отмечает, что некоторые водители пытались самостоятельно разгораживать ограниченные участки. А это уже препятствует нормальным работам по благоустройству и создает опасные условия для работников строительных организаций.

Специалисты просят водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность во избежание дорожных происшествий.


Источник: ИА «Город55»

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