Рядом с улицей Ленина закрыли проезд ещё по трём дорогам

Напомним, ранее, редакция ИА «Город55» сообщала, что водители нашли «лазейку» в
Часть же наиболее «хитрых» горожан с Ленина заворачивает направо в сторону Иртыша, далее уже левый поворот на Комиссаровскую, до улицы Разина и там снова на Ленина, направо до площади и моста.
Конечно, такой инновационный подход не понравился местным жителям. Второстепенные улочки в одночасье стали оживленными магистралями. А это уже опасно для пешеходов, детей и пенсионеров. Омичи начали жаловаться в мэрию.
В связи с этим принято решение с 14 июля ограничить проезд по улицам справа от перекрытого участка улицы Ленина – Комиссаровкой и Разина, а также улицы Красных Орлов, которая расположена слева, между Ленина и проспектом. Об этом сегодня сообщает пресс-служба мэрии.
Теперь проезд вне главных транспортных артерий (проспект Маркса, улица Пушкина) в данном районе для водителей будет исключен. Конечно, это пробки, но подумайте и о безопасности местных жителей, особенно детей.
Так же мэрия отмечает, что некоторые водители пытались самостоятельно разгораживать ограниченные участки. А это уже препятствует нормальным работам по благоустройству и создает опасные условия для работников строительных организаций.
Специалисты просят водителей и пешеходов соблюдать особую осторожность во избежание дорожных происшествий.
Источник: ИА «Город55»