Полиция сутки искала 83-летнего пенсионера, ушедшего в лес за травой

Сегодня в МО МВД России «Тюкалинский» прошло награждение сотрудников полиции и местных жителей села Старосолдатское, которые поздним вечером 15 июня в лесном массиве обнаружили заблудившегося 83-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ведомства.
Пенсионер ушел из дома для сбора лечебных трав, но заблудился, найти его удалось лишь спустя два дня. Полицейские организовали поисковые группы, проведя инструктажи, кроме того, территория лесного массива была разбита на условные сектора.
Обнаружить 83-летнего мужчину удалось в 5 километрах западнее села Старосолдатское. Медики, проведя осмотр, оценили состояние сельчанина как удовлетворительное. Найденного мужчину сотрудники полиции доставили домой.
Сегодня, 13 июля, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены майор полиции Сергей Плаксин, старший сержант полиции Алексей Хайдуков, лейтенант полиции Дмитрий Стариков и сержант полиции Роман Гришаев, а также местные жители села Старосолдатское Наталья Киселева, Александр Ерченко и Тамара Пингина.
Фото в тексте: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»