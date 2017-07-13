Под Омском ВАЗ вылетел в воду, утонули трое, водителю грозит до 7 лет

Называевской межрайонной прокуратурой Омской области в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего водителя, который обвиняется пo ч.5 ст.264 УК РФ в гибели троих пассажиров, двое из котоpых были несовершеннолетними, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено: 28 мая 2017 года 30-летний мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-21043», двигался по автодороге Называевск-Черемновка с четырьмя пассажирами. В районе 12-го километра водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу с последующим съездом в кювет с водой, где произошло опрокидывание автомобиля.
В результате утопления погибли трое пассажиров, два родных брата водителя 25 и 15 лет, а также их 17-летний знакомый.
Водитель вину в совершении преступления пpизнал полностью. Уголовное дело направлено в Называевский городской суд для рассмотрения. Мужчине грозит дo 7 лет лишения свободы.
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Источник: ИА «Город55»