Под Омском ВАЗ вылетел в воду, утонули трое, водителю грозит до 7 лет

Установлено: 28 мая 2017 года 30-летний мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-21043», двигался по автодороге Называевск-Черемновка с четырьмя пассажирами. В районе 12-го километра водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу с последующим съездом в кювет с водой, где произошло опрокидывание автомобиля.