Под Красноярским трактом нашли клад, из-за которого переделают дорогу

Сегодня, 13 июля, в Омске прошел рейд «Безопасные дороги». Представители регионального отделения «Единой России», министерства строительства и подрядной организации проинспектировали участок Красноярского тракта от въезда в город до путепровода по улице Заозерной.
Именно на этот участок Красноярского тракта неделю назад начали жаловаться в пабликах омичи. По их словам, на уже отремонтированном полотне образовались приличные ямы, проезжая по которым, подвеска автомобиля получала такой удар, что гнулись колесные диски и улетали колпаки.
Выяснилось, что всему виной необычный клад в виде бетонных плит, арматуры и рельсов, заложенный под полотном Красноярского тракта предыдущими строителями этой дороги. По словам представителя сегодняшней подрядной организации, подобный дефект дороги оказался для них полной неожиданностью.
- Эта дорога с 1986 года не ремонтировалась. Что там внизу мы не знаем. Там можно встретить все что угодно. Рельсу встречали. Кусок рельсы, когда то закатали в дорогу. Никто не знает когда. А когда мы начинали ремонтировать Красноярский тракт, здесь оказывается бетонная плита лежит толщиной 18 сантиметров. Наверное, когда строили нефтекомбинат тогда и положили. Сейчас на ней уже наращено метра полтора асфальта. – сказал заместитель генерального директора ООО «Строй-сервис» Глеб Старков.
С его слов, когда то на данном участке дороги местами заложили неподходящий по размеру щебень, также не выдержана необходимая толщина основания полотна. В итоге теперь это приводит к проседанию и появлению тех самых ям, на которые жаловались в соцсетях омичи. Все недостатки дороги подрядчик теперь вынужден устранять за свой счет. Уже уложено дополнительно в основание дороги около 250 тонн специальной смеси.
- Этот участок дороги изначально был один из самых проблематичных, потому что существующее здесь покрытие было сильно разрушено, - подтвердил слова подрядчика заместитель министра строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов. – На отдельных участках выявлялись замечания по существующему основанию дорожной одежды – оно было не однородным. Подрядчику приходилось за счет собственных средств вырезать данные участки, устранять дефекты, к которым они отношения не имели.
По словам главы омского МЧС Владимира Корбута, представляющего «Единую Россию», партийный проект «Безопасные дороги» и дальше будет оставаться приоритетным направлением.
- Мы собираем от граждан информацию о состоянии автомобильных дорог. Мы мониторим социальные сети. Наши активисты выходят на дороги со специальными приборами, измеряют погрешность и нарушения дорожного покрытия – сообщают нам. Мы обобщаем эту информацию, предоставляем в департамент городского хозяйства. Изучив обстановку, мы знаем все наиболее сложные места и формируем заявки на ремонт.
Стоит добавить, что на сегодняшний день основание дороги по Красноярскому тракту полностью готово к дальнейшим работам. Уже уложено порядка 55% нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и полтора километра одной полосы верхнего слоя дороги. По плану все работы должны быть завершены до 27 июля.
Источник: ИА "Город55"