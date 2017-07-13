Под Красноярским трактом нашли клад, из-за которого переделают дорогу

- Эта дорога с 1986 года не ремонтировалась. Что там внизу мы не знаем. Там можно встретить все что угодно. Рельсу встречали. Кусок рельсы, когда то закатали в дорогу. Никто не знает когда. А когда мы начинали ремонтировать Красноярский тракт, здесь оказывается бетонная плита лежит толщиной 18 сантиметров. Наверное, когда строили нефтекомбинат тогда и положили. Сейчас на ней уже наращено метра полтора асфальта. – сказал заместитель генерального директора ООО «Строй-сервис» Глеб Старков.