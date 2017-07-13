Омск не попал в список комфортных городов России

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ «Стрелка» провели совместное исследование «Индекса качества городской среды».
В исследование попали 90 населенных пунктов России. Оценке подверглись не только города-миллионники, но и населенные пункты «поменьше».
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В итоге, самую комфортную городскую среду признали в Москве. По оценке экспертов, столица оказалась единственной среди 90 населенных пунктов, чье состояние оценено как хорошее и набрало 73% от максимально возможного числа баллов. Как сообщают исследователи, лидерство Москвы не связано с широкими финансовыми возможностями. Город победил, потому что там к вопросу создания комфортных условий для жизни населения подходят вдумчиво и основательно.
Оценка городов происходила по следующим критериям: жилье и прилегающее пространство, уличная инфраструктура, озеленение и водные пространства, социально-досуговая зона, общественно-деловая инфраструктура, общегородское пространство. Исследователи уделяли внимание и таким аспектам, как безопасность, комфорт и разнообразие.
В мониторинге городов «Стрелка» пользовалась данными из геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.
В лидеры комфортной городской среды попали Санкт-Петербург и Казань. Эти города «обогнали» столицу по показателям социально-досуговой деятельности, по остальным же критериям остались позади.
В конце списка оказался Волгоград, который показал низкие результаты по всем критериям оценки. Удивительно, но самый низший бал у города, стоящего на одной из самых крупных речных артерий страны р. Волге, по показателю «Озеленение и водные пространства», он составил всего 18% от максимально возможного.
Индекс качества городской среды может помочь в оценке работы муниципальных и региональных властей по благоустройству городов. Он поможет обнаружить пробелы или, наоборот, указать на достижения по всем критериям, участвующим в анализе при вычислении индекса качества городской среды.
На фото: Омск
Источник: ИА «Город55»