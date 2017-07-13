Омск не попал в список комфортных городов России



Как сообщает АИЖК , данный проект стал одним из результатов исполнения поручений президента России Владимира Путина, которые были даны по итогам Госсовета, посвященного вопросам развития строительного комплекса и улучшения градостроительной деятельности в мае 2016 года, а также – поручений председателя правительства России Дмитрия Медведева по итогам форума «Городское развитие и совершенствование качества городской среды» в сентябре 2016 года.