Названы 2 округа и 4 района, где хочет жить большинство омичей

Отметим, что девочек часто называют именами: София (Софья), Мария, Виктория, Дарья и Анастасия. А мальчиков: Артем, Александр, Максим, Матвей и Михаил. Интересно, что имя Артем с 2011 года уверенно лидирует в рейтинге мужских имен.