Названы 2 округа и 4 района, где хочет жить большинство омичей

По словам Натальи Биляченко – начальника управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области: «В Омске и Омской области зарегистрировано 37005 актов гражданского состояния».
Только за 6 месяцев текущего года управлением ЗАГС зарегистрировано 11336 актов о рождении детей, 5748 – мальчиков и 5567 – девочек. Также в области родилось 121 двойни и 4 тройни.
Заметный прирост населения зарегистрирован в двух округах Омска: в Советском, и в Центральном. А также в четырех районах региона: Москаленском, Марьяновском, Азовском немецком национальном и Одесском.
Отметим, что девочек часто называют именами: София (Софья), Мария, Виктория, Дарья и Анастасия. А мальчиков: Артем, Александр, Максим, Матвей и Михаил. Интересно, что имя Артем с 2011 года уверенно лидирует в рейтинге мужских имен.
Напомним, что согласно изменению от 01.05.2017 Федерального закона №94 «Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы».
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Источник: ИА «Город55»