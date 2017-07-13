Массово разводиться начали 30-летние омичи

Если говорить о расторжении брака, то в первое полугодие 2017 года было зафиксировано 4223 записи актов о расторжении брака. 20% супругов развелись по обоюдному согласию, а 80% разводов произвелось на основании решения суда. Это значит, что в семьях есть несовершеннолетние дети или нет обоюдного согласия (остались в неполных семьях 3368 детей).