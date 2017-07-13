Массово разводиться начали 30-летние омичи

Сегодня, 13 июля, состоялась пресс-конференция, в ходе которой начальник управления ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко привела статистику бракосочетаний и разводов за прошедшие месяцы текущего года
В первые 6 месяцев 2017 года управлением ЗАГС составлено 5634 записи актов о заключения брака, что на 238 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если говорить о расторжении брака, то в первое полугодие 2017 года было зафиксировано 4223 записи актов о расторжении брака. 20% супругов развелись по обоюдному согласию, а 80% разводов произвелось на основании решения суда. Это значит, что в семьях есть несовершеннолетние дети или нет обоюдного согласия (остались в неполных семьях 3368 детей).
Максимальное количество браков расторгается супругами в возрасте от 30 до 34 лет. Самому пожилому мужчине, расторгнувшему брак, исполнилось 83 года, а самой пожилой женщине 81 год. Самые молодые же мужчина и женщина – 19 и 18 лет соответственно.
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Источник: ИА «Город55»