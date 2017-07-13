Корбут заявил об уходе из МЧС, ради политической карьеры

- А для чего мы служим народу, если я практически всю свою сознательную жизнь посвятил защите людей. Первоначально как военнослужащий от внешней угрозы, а сейчас я спасатель города и области. Поэтому я выбираю наиболее сложные участки, где может пригодится мой опыт и знания.