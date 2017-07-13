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Корбут заявил об уходе из МЧС, ради политической карьеры

13 июля 2017, 12:21
Официальное заявление.

Сегодня в ходе рейда в рамках партийного проекта единороссов «Безопасные дороги» глава омского отделения МЧС Владимир Корбут заявил, что осенью покидает свой пост ради политической карьеры.

Напомним, политсовет партии «Единая Россия» назвал тройку своих кандидатов для выдвижения в депутаты омского Горсовета шестого созыва. Первым в списке идет начальник ГУ МЧС по Омской области Владимир Корбут. Вместе с ним в тройке - секретарь регионального отделения Юрий Тетянников и депутат Горсовета Андрей Никитин.

По словам Корбута, в случае победы на выборах, он готов сосредоточится на политической карьере:

- А для чего мы служим народу, если я практически всю свою сознательную жизнь посвятил защите людей. Первоначально как военнослужащий от внешней угрозы, а сейчас я спасатель города и области. Поэтому я выбираю наиболее сложные участки, где может пригодится мой опыт и знания.

- Правильно ли я понимаю, что осенью вы покинете МЧС?

- Да, - подтвердил ИА "Город55" глава омских спасателей.

Источник: ИА "Город55"

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