Хоккеисты Авангарда тренируются под Грибы

- А что вы вообще знали о КХЛ раньше, до контракта с «Авангардом»?



- Я знал, что это большая лига, с очень высоким уровнем, много мастеровитых игроков из своих национальных сборных. Что в том числе в КХЛ есть команды из Китая и с Дальнего Востока, Не скажу, что в Швеции много игр ее показывают по ТВ, больше узнаёшь о ней из Интернета. Знал про лучшие ее команды – и «Авангард», и СКА, и ЦСКА.