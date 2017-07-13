Хоккеисты Авангарда тренируются под Грибы

Традиционно в межсезонье хоккейный «Авангард» немного показывает свою «кухню» подготовки к новому чемпионату КХЛ. Сегодня журналисты побывали на открытой тренировке команды. Состав разделён на две группы, поочередно на лёд вышли одна и вторая (в последней, как показалось, чуть больше лидеров прошлого сезона – в том числе, например, Доминик Фурх и Николай Лемтюгов).
В целом после выхода из отпуска игроки занимаются на льду только третий день. В том числе отрабатывалась игра в нападении и борьба у бортов.
Вот что ответил на вопросы журналистов после ледовой тренировки первой группы хоккеистов главный тренер Андрей Скабелка:
- Насколько вам нравится, как команда отдаётся работе, выполняет ваши установки?
- Очень хорошие впечатления, ребята достойно и с душой выдерживают все нагрузки, конкуренция в команде очень большая, они это понимают.
- Сейчас на льду семь пятёрок. Сколько игроков вы при этом повезёте на сбор в Германию?
- Если точнее, то у нас семь троек атаки и шесть пар защитников. Могу сказать, что поедет шесть пятёрок.
- Мы обратили внимание, что были сейчас очень жёсткие единоборства в углах – это ваша установка или так получилось?
- Мы хотим быть быстрой агрессивной командой, поэтому должны вступать в единоборства, навязывать их, характер игры будет такой, поэтому сейчас на льду вот такая хорошая борьба. И в то же время мы сами должны держать удар.
- Возможно ли, что всё-таки появится в команде защитник Юусо Хиетанен, либо вообще кто-то ещё новый?
- Возможно, и появится, но я сейчас не могу ничего про это комментировать.
- Можно ли сказать, что все ребята вышли из отпуска в одинаковой степени готовности?
- Я так сказать не могу, но пока за 10 дней мы смогли выровнять их состояние.
- Вы очень хвалили Семёнова, что по итогам тестов он лучший. Как он проявил себя на льду, и вообще тройка Михеев – Семёнов – Пьянов, которая играла в «Омских Ястребах» - вы делаете на неё ставку?
- В принципе да, но на сочетания вы сейчас не смотрите, они все достаточно условные, начнутся игры – и тогда уже будут, наверное, формироваться тройки. Но пока будет главным взаимодействие, кто будет на краях нападения, а затем уже уточним звенья.
- Кстати, нового нападающего Анселя Галимова вы видите как крайнего или центрального?
- Как крайнего.
- Какие задачи будут на предсезонных турнирах?
- Подготовка к сезону (улыбается). Это первично, турнирные результаты – не так важны.
Вторая часть тренировки – в тренажёрном зале. Тут и упражнения с гантелями, и другие силовые, и отработка того, как находить баланс – с ёмкостью с водой на плечах игрок шагает как бы по ступеням вниз-вверх. Последнее упражнение – новое, раньше «ястребы» его не практиковали. В зале при этом звучит танцевальная музыка радиостанции «Рекорд», в какой-то момент узнается песня… группы «Грибы».
Также с «акулами пера» пообщался уже упомянутый нападающий Ансель Галимов, пришедший в Омск из московского ОХК «Динамо»:
- Какие у вас впечатления от новой команды, нового города?
- Всё на высоком уровне – и город, и команда, в том числе тренерский штаб, и условия для неё. Приняли хорошо, обстановка в команде мне нравится.
- Какие цели лично вы себе ставите в новом сезоне?
- Думаю, не только я, но и вся команда ставит цели только самые высокие. У нас собрался хороший коллектив, и нам нужно доказать, что занимаем в лиге лидирующие позиции.
- Насколько непросто выдерживать нагрузки и на льду, и на «земле» сейчас?
- Предсезонка – это всегда непросто, смотря, как ты к ней подойдёшь. Но нужно и улыбаться, и шутить, и при этом выполнять установку, и тогда всё сложится хорошо.
- Первое упражнение на льду – борьба у борта, это ваш конёк, вы умеете и побороться, и отдать пас. В чём на этот раз тренер внёс «изюминку» сюда?
- Нюанс в том, что мы это давно не делали. Ну а так – соперничество, это и неприятно, и то, что делает нас лидерами. Выиграешь здесь – выиграешь в официальном матче.
- То, что вы знали раньше о Скабелке – когда пришли сюда, то ожидания оправдались?
- Всё оправдывается. Мы в рабочем процессе и я получаю наслаждение от каждой минуты тренировки. Требования его мне – по плечу, да.
Ещё один новичок команды – габаритный шведский форвард Денис Эверберг, чемпион мира этого года. В Омске ему нравится:
- Впечатления очень хорошие. Нравится жильё, куда меня поселили, настроение замечательное, я очень рад. Я увидел, что Омск – хоккейный город, вчера посмотрел арену, она шикарна.
- А что вы вообще знали о КХЛ раньше, до контракта с «Авангардом»?
- Я знал, что это большая лига, с очень высоким уровнем, много мастеровитых игроков из своих национальных сборных. Что в том числе в КХЛ есть команды из Китая и с Дальнего Востока, Не скажу, что в Швеции много игр ее показывают по ТВ, больше узнаёшь о ней из Интернета. Знал про лучшие ее команды – и «Авангард», и СКА, и ЦСКА.
- Что вообще интересного из упражнений предлагает тренер?
- Я бы не сказал, что что-то совсем оригинальное, потому что в разных странах мира хоккей все же похож, но в принципе я привык и готов ко всем упражнениям.
- Насколько игровая система шведской сборной, чемпионов мира, отличается от той, что вы увидели здесь в клубе?
- Везде требования высокие, я просто готов к ним, хочется и тренироваться, и играть на хорошем уровне.
- Вы сейчас хорошо проявили себя в борьбе в углах, насколько вам она вообще удаётся?
- Это важная часть игры, я нередко использовал её и в Швеции, и в Америке, тут нужно бороться за шайбу, упражнение очень полезное.
- Вы сейчас задействованы в тройке с Сундстремом и Кугрышевым, что получается пока?
- Все усердно трудятся, конечно, командная химия, взаимодействия партнёров по звену очень важна.
До 19 июля «ястребы» будут тренироваться в Омске, затем поедут на сбор в уже привычный немецкий Фюссен (до 2 августа). В августе им предстоят два турнира – Кубок Президента в Астане и домашний мемориал Виктора Блинова. Задачу на сезон уже традиционно совет директоров клуба поставит перед его началом.
Фото: hawk.ru
Кирилл Янчицкий