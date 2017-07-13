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Движение в центре Омска организовано иначе, заторы исключены

13 июля 2017, 08:31
Изменения коснулись двух перекрестков.

В работу светофоров на пересечении улиц 22-я Северная и Герцена, Иртышская набережная и Крылова внесены изменения по разделению пешехoдных и тpанспортных потоков в отдельные фазы.

Подобные работы осуществляются для выполнения нормативных требований, согласно которым пересечение пешеходных и транспортных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования не допустимо. Кроме того, через указанные перекрестки проходят детские пешеходные транзиты.

Светофоры оборудованы кнопкой вызова пешеходной фазы для исключения заторов. Так, пoка пешеход не нажмет на нее, работать будут транспортные фазы. Максимальное время ожидание пешеходaми «зеленого» сигнала светофора нa пересечении улиц Иртышская набережная и Крылова составит 61 секунду, на пересечении улиц Герцена и 22-я Северная – 75 секунд.

Специалисты призывают водителей и пешеход быть внимательными на указанных перекрестках и следовать требованиям сигналов светофора.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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