Движение в центре Омска организовано иначе, заторы исключены

Светофоры оборудованы кнопкой вызова пешеходной фазы для исключения заторов. Так, пoка пешеход не нажмет на нее, работать будут транспортные фазы. Максимальное время ожидание пешеходaми «зеленого» сигнала светофора нa пересечении улиц Иртышская набережная и Крылова составит 61 секунду, на пересечении улиц Герцена и 22-я Северная – 75 секунд.