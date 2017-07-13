Движение транспорта по улице в Амурском поселке остановят на 3 дня

Плановый ремонт подземных коммуникаций открытым способом на улице Багратиона в Центральном округе Омска потребует закрыть движение всех видов транспорта. Об этом информирует пресс-служба мэрии города.
Движение в обоих направлениях закроют с 20 часов 14 июля до 5 утра 17 июля на улице Багратиона в месте пересечения с улицей 3-й Челюскинцев.
Департамент транспорта разработал временную схему движения: автобусы маршрутов №№ 29, 70, 103, 39, 56, 97, 201, 222, 276, 312, 503 49, 51, 51Н, 359 с улицы 24-я Северная направляются по 21-я Амурская, далее по утвержденным схемам.
Автобусы маршрутов №№ 45, 500 с улицы Челюскинцев пойдут по улице 21-й Амурской, далее по утвержденным схемам.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»