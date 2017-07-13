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Дожди зарядят до конца недели, похолодает до +5

13 июля 2017, 21:05
Прогноз погоды.

В концовке нынешней недели омичей ждет дождливая погода, кроме того, возможны существенные скачки температуры воздуха, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В пятницу, 14 июля, ночная температура воздуха может опуститься вплоть до +5 градусов. Днем потеплеет до +18…+23 градусов. Местами ожидается небольшой дождь с грозой, порывы ветра могут достигать 13 м/с.

В субботу, 15 июля, ночью температура составит +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +19…+24 градусов. По северо-западным районам области прогнозируется дождь с грозой.

В воскресенье, 16 июля, в ночные часы ожидается +9…+14 градусов, днем столбик термометра поднимется до +19…+24. Местами также может пройти дождь, в отдельных районах порывы ветра составят до 10 м/с.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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