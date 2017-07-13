Актриса культового фильма будет избираться в Горсовет Омска

Добавим, Елена Драпеко, заслуженная артистка РСФСР, снялась в культовых советских фильмах «А зори здесь тихие», «Вечный зов». В политику пришла в начале 90-ых годов. В Госдуме с 1999 года. В настоящее время занимает пост заместителя председателя комитета по культуре и туризму Госдумы РФ.