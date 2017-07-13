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Актриса культового фильма будет избираться в Горсовет Омска

13 июля 2017, 18:57
Список справедливороссов.

Сегодня стал известен список кандидатов, которые будут представлять на выборах в новый Горсовет, партию «Справедливая Россия».

Возглавила список омских эсеров депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко. Также представлять партию будет председатель омского отделения СР Владимир Гуселетов.

Добавим, Елена Драпеко, заслуженная артистка РСФСР, снялась в культовых советских фильмах «А зори здесь тихие», «Вечный зов». В политику пришла в начале 90-ых годов. В Госдуме с 1999 года. В настоящее время занимает пост заместителя председателя комитета по культуре и туризму Госдумы РФ.


Фото: кадр из к/ф «А зори здесь тихие » 1972 г.
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Политика#Город
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