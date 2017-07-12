Загадка спутницы (или спутника), приехавшей на Валаам вместе с Путиным

В среду вечером российская пресса обсуждала фрагмент видео, снятого на Валааме во время подъезда президента России Владимира Путина к Спасо-Преображенскому монастырю. Глава государства сам находился за рулем черного внедорожника Mercedes ML. Выйдя из машины, Владимир Путин направился к левой задней двери, открыл ее… Далее зритель увидел руку неизвестной (неизвестного) и часть силуэта. Неизвестный (неизвестная) куда-то показал рукой, после чего президент захлопнул дверь.