Загадка спутницы (или спутника), приехавшей на Валаам вместе с Путиным

В среду вечером российская пресса обсуждала фрагмент видео, снятого на Валааме во время подъезда президента России Владимира Путина к Спасо-Преображенскому монастырю. Глава государства сам находился за рулем черного внедорожника Mercedes ML. Выйдя из машины, Владимир Путин направился к левой задней двери, открыл ее… Далее зритель увидел руку неизвестной (неизвестного) и часть силуэта. Неизвестный (неизвестная) куда-то показал рукой, после чего президент захлопнул дверь.
Как сообщается, видеосюжет был снят ТК Звезда. Однако, в финальной, телевизионной версии, 11-секундный фрагмент «с рукой» уже показан не был.
Все стали гадать «что бы это значило», кто приехал вместе с президентом и кому президент открыл заднюю дверь. Издание «
Что касается самого визита Владимира Путина на Валаам, то пресс-служба администрации главы государства сообщает, что он состоялся в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа, 11 июля.
«Спасо-Преображенский Валаамский монастырь – один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов», говорится в сообщении.