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Юбилейный мост развалился от времени

12 июля 2017, 18:12
Крен фундамента опор, провисание консолей…

Проект капитального ремонта Юбилейного моста рассмотрен Омским филиалом Главгосэкспертизы России. Выданы положительные заключения.

Подробности редакции ИА «Город55» сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России». Эксперты пришли к выводу, что материалы инженерных изысканий и сам проект соответствуют всем техническим требованиям. Также проведена проверка сметной стоимости. По всем пунктам получен положительный результат.

Юбилейный мост входит в число главных достопримечательностей Омска. Он был спроектирован «Ленгипротрансмостом» для замены разводного Железного моста, открытого в 1903 году. Новый мост сдан в эксплуатацию в 1967 году.

Наличие в конструкции консолей длинной более 20-ти метров делает Юбилейным мост уникальной инженерной конструкцией.

Техническое обследование моста показало, что за 49 лет эксплуатации произошел ряд конструктивных изменений: крен фундамента опор, провисание консолей, заклинка пролетного строения сооружения и другие процессы.


Согласно проекту, который согласован в Главгосэкспертизе России, будет произведена замена элементов мостового полотна, дорожной одежды проезжей части и тротуаров, на самом мосту и на подходах к нему. Разместят тактильные полосы на лестницах, и рядом со световыми опорами. Переустроят инженерные коммуникации, контактную сеть троллейбусов, элементы освещения и газоны.

Длина Юбилейного моста – 134,56 метра. Участок капитального ремонта составит 146 метров.


Источник: ИА «Город55»

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