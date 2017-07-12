Юбилейный мост развалился от времени



Согласно проекту, который согласован в Главгосэкспертизе России, будет произведена замена элементов мостового полотна, дорожной одежды проезжей части и тротуаров, на самом мосту и на подходах к нему. Разместят тактильные полосы на лестницах, и рядом со световыми опорами. Переустроят инженерные коммуникации, контактную сеть троллейбусов, элементы освещения и газоны.