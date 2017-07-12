Юбилейный мост развалился от времени

Проект капитального ремонта Юбилейного моста рассмотрен Омским филиалом Главгосэкспертизы России. Выданы положительные заключения.
Подробности редакции ИА «Город55» сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России». Эксперты пришли к выводу, что материалы инженерных изысканий и сам проект соответствуют всем техническим требованиям. Также проведена проверка сметной стоимости. По всем пунктам получен положительный результат.
Юбилейный мост входит в число главных достопримечательностей Омска. Он был спроектирован «Ленгипротрансмостом» для замены разводного Железного моста, открытого в 1903 году. Новый мост сдан в эксплуатацию в 1967 году.
Наличие в конструкции консолей длинной более 20-ти метров делает Юбилейным мост уникальной инженерной конструкцией.
Техническое обследование моста показало, что за 49 лет эксплуатации произошел ряд конструктивных изменений: крен фундамента опор, провисание консолей, заклинка пролетного строения сооружения и другие процессы.
Согласно проекту, который согласован в Главгосэкспертизе России, будет произведена замена элементов мостового полотна, дорожной одежды проезжей части и тротуаров, на самом мосту и на подходах к нему. Разместят тактильные полосы на лестницах, и рядом со световыми опорами. Переустроят инженерные коммуникации, контактную сеть троллейбусов, элементы освещения и газоны.
Длина Юбилейного моста – 134,56 метра. Участок капитального ремонта составит 146 метров.
Источник: ИА «Город55»