Врио главы Карелии Парфенчиков резко поднялся в медиарейтинге

В общем рейтинге «Медиалогии» Парфенчиков поднялся на 18 пунктов и занял 21 место. Врио главы Карелии вошел и в другой рейтинг «Медиалогии». Парфенчикова признали одним из самых цитируемых губернаторов-блогеров. Он оказался на 18 месте из 20 возможных. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов похвалил Парфенчикова за попадание в ТОП-20 губернаторов-блогеров. По его словам, интернет занимает серьезную нишу в глобальном информационном пространстве. Сеть оказывает существенное влияние на 20-30-летнюю молодежь и похвально, что Парфенчиков активно работает в этой сфере.