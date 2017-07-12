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Врио главы Карелии Парфенчиков резко поднялся в медиарейтинге

12 июля 2017, 22:20
Всего за месяц он смог подняться на 18 пунктов.

В первых числах июля врио главы Карелии Артур Парфенчиков выбился в лидеры среди врио по прогрессу в медиарейтинге компании «Медиалогия». Всего за месяц он смог подняться на 18 пунктов. Врио Карелии также попал на третье место списка глав СЗФО. В прошлом месяце СМИ упоминали фамилию Парфенчикова свыше 4 500 раз.

По Северо-Западному федеральному округу врио главы Карелии уступил только главе Петербурга Георгию Полтавченко и врио главы Калининградской области Антону Алиханову. Как отмечают “Новые известия”, после трагедии с пятью подростками на Ладожском озере Парфенчиков поднял на повестку дня вопрос об изменении карельского законодательства. Он предложил административно наказывать тех, кто эксплуатируют лодки без спасательных жилетов. Из публикаций СМИ следует, что врио главы Карелии лично выезжал на место, где утонули дети и возглавил поисковую операцию.

В общем рейтинге «Медиалогии» Парфенчиков поднялся на 18 пунктов и занял 21 место. Врио главы Карелии вошел и в другой рейтинг «Медиалогии». Парфенчикова признали одним из самых цитируемых губернаторов-блогеров. Он оказался на 18 месте из 20 возможных. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов похвалил Парфенчикова за попадание в ТОП-20 губернаторов-блогеров. По его словам, интернет занимает серьезную нишу в глобальном информационном пространстве. Сеть оказывает существенное влияние на 20-30-летнюю молодежь и похвально, что Парфенчиков активно работает в этой сфере.

В представленном накануне Агентством политических и экономических коммуникаций июньском рейтинге влияния руководителей субъектов РФ врио главы Карелии показал хорошие результаты. Его рейтинг вырос на 2 пункта. Сейчас Парфенчиков находится на 47 позиции. Несколько дней назад специалисты холдинга «Минченко консалтинг» вынесли свои оценки предвыборным кампаниям врио губернаторов субъектов РФ. Эксперты указали, что Артуру Парфенчикову удалось хорошо стартовать с неблагоприятной позиции. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев рассказал, что результаты выборов глав регионов сюрпризов не преподнесут. Говорить можно только о «нишевой конкуренции».

Директор NPR Group Дмитрий Фетисов считает, что для действующего врио главы Карелии многое будет зависеть от его отношения с местными элитами. Парфенчиков уже приступил к налаживанию диалога с ними, отметил эксперт.


Источник: ИА «Город55»

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