Врио главы Карелии Парфенчиков резко поднялся в медиарейтинге

В первых числах июля врио главы Карелии Артур Парфенчиков выбился в лидеры среди врио по прогрессу в медиарейтинге компании «Медиалогия». Всего за месяц он смог подняться на 18 пунктов. Врио Карелии также попал на третье место списка глав СЗФО. В прошлом месяце СМИ упоминали фамилию Парфенчикова свыше 4 500 раз.
По Северо-Западному федеральному округу врио главы Карелии уступил только главе Петербурга Георгию Полтавченко и врио главы Калининградской области Антону Алиханову. Как отмечают “
В общем рейтинге «Медиалогии» Парфенчиков
В представленном накануне Агентством политических и экономических коммуникаций июньском рейтинге влияния руководителей субъектов РФ врио главы Карелии показал хорошие результаты. Его рейтинг вырос на 2 пункта. Сейчас Парфенчиков находится на 47 позиции. Несколько дней назад специалисты холдинга «Минченко консалтинг» вынесли свои оценки предвыборным кампаниям врио губернаторов субъектов РФ. Эксперты указали, что Артуру Парфенчикову удалось хорошо стартовать с неблагоприятной позиции. Глава Политической экспертной группы Константин Калачев рассказал, что результаты выборов глав регионов сюрпризов не преподнесут. Говорить можно только о «нишевой конкуренции».
Директор NPR Group Дмитрий Фетисов считает, что для действующего врио главы Карелии многое будет зависеть от его отношения с местными элитами. Парфенчиков уже приступил к налаживанию диалога с ними, отметил эксперт.
Источник: ИА «Город55»