В Нефтяниках иномарка сбила девушку и протаранила светофор

По словам очевидцев, сообщивших о происшествии в паблике vk.com/chp55, автомобиль сначала сбил девушку, а после столкнулся со светофором, который рухнул от удара. Отмечается, что пострадавшую забрала машина реанимации.



Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции находится на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП.