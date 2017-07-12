Город55
ГлавноеВсе новости

В Нефтяниках иномарка сбила девушку и протаранила светофор

12 июля 2017, 09:55
У остановки "Садко".

В социальных сетях очевидцы сообщили о ДТП, произошедшем в Советском округе Омска у остановки «Садко», где иномарка сбила девушку.

По словам очевидцев, сообщивших о происшествии в паблике vk.com/chp55, автомобиль сначала сбил девушку, а после столкнулся со светофором, который рухнул от удара. Отмечается, что пострадавшую забрала машина реанимации.

Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции находится на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства ДТП.



Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31