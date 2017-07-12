Условия льготного автокредитования в РФ изменились

Правительство РФ изменило список льготных категорий заемщиков, которые хотят взять кредит на приобретение автомобиля, сообщила
Согласно условиям, кроме субсидии государства в виде компенсации части процентной ставки по кредиту (6,7%), гражданам, при соблюдении определенных условий, будет предоставлена единовременная скидка в размере 10% от стоимости автомобиля.
Семейные граждане освобождаются от внесения первоначального взноса. Для других льготников он остается и составляет около 20% от цены машины. Но, если у заемщика есть деньги на первоначальный взнос, он может получить 10% скидку от цены автомобиля, правда, при выполнении ряда требований – иметь водительские права и не иметь других автокредитов.
Чтобы получить льготный кредит надо располагать постоянным доходом, возраст от 21 до 65 лет. Срок, на который выдается кредит – три года.
По льготным программам можно приобрести только новый автомобиль 2016-2017 годов выпуска, стоимостью не выше 1,45 миллиона рублей.
Что касается программы «Первый автомобиль», то требования по этому виду кредитования еще уточняются правительством РФ.
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Источник: ИА "Город55"