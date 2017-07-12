Условия льготного автокредитования в РФ изменились

Семейные граждане освобождаются от внесения первоначального взноса. Для других льготников он остается и составляет около 20% от цены машины. Но, если у заемщика есть деньги на первоначальный взнос, он может получить 10% скидку от цены автомобиля, правда, при выполнении ряда требований – иметь водительские права и не иметь других автокредитов.