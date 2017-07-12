Тойота вылетела при обгоне на тротуар и сбила девушку в Омске

Появились новые подробности происшествия. В дежурную часть ГИБДД информация о ДТП поступила в 09:30. Установлено: мужчина 1992 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Mark 2, двигался по проспекту Мира в сторону улицы Нефтезаводская, но при выполнении обгона не справился с управлением и сбил пешехода, находившегося на тротуаре, после чего врезался в светофор.