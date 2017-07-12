Город55
ГлавноеВсе новости

Тойота вылетела при обгоне на тротуар и сбила девушку в Омске

12 июля 2017, 13:31
ДТП в Советском округе.

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», сегодня, 12 июля, в утренние часы произошло серьезное ДТП в Нефтяниках, где иномарка сбила девушку и протаранила светофор.

Появились новые подробности происшествия. В дежурную часть ГИБДД информация о ДТП поступила в 09:30. Установлено: мужчина 1992 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Mark 2, двигался по проспекту Мира в сторону улицы Нефтезаводская, но при выполнении обгона не справился с управлением и сбил пешехода, находившегося на тротуаре, после чего врезался в светофор.

В результате случившегося ДТП пешеход, девушка 1996 года рождения, была доставлена в больницу. В ходе проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства данного ДТП.




Фото: vk.com/regik55

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31