Стена света в грозовом небе над Омском

Порой, грозовой фронт рисует над Омском удивительные картины. Причудливое сочетание лучей солнца, прорывающиеся сквозь сплошную пелену темных туч. Вот и на этот раз горожане наблюдали «стену света», льющуюся с неба над сквером у известного всем памятника влюбленным: