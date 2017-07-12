Стена света в грозовом небе над Омском

Порой, грозовой фронт рисует над Омском удивительные картины. Причудливое сочетание лучей солнца, прорывающиеся сквозь сплошную пелену темных туч. Вот и на этот раз горожане наблюдали «стену света», льющуюся с неба над сквером у известного всем памятника влюбленным:
«Стена света в грозовом небе. Очень красиво», - сообщили редакции ИА «Город55» очевидцы. Действительно: очень красиво.
К слову, насчет погоды. В четверг, 13 июля, в Омском регионе погода продолжает оставаться прохладной и дождливой. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня ночью температура будет на уровне осенних показателей +6...+11, днем воздух прогреется до +16...+21. Местами ожидается дождь, ночью и утром туман.
К концу недели, 14 и 15 июня, днем температура будет чуть выше +18...+23, вероятность небольших дождей в отдельных районах региона сохранится.
Источник: ИА «Город55»