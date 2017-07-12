Сотрудники Банка Акцепт получили юбилейные медали

Банк Акцепт отмечен Администрацией Новосибирской области как социально-значимое предприятие, а самые трудолюбивые сотрудники представлены к награде в честь 80-летия Новосибирской области.



Справка: Продолжительное время Банк Акцепт обладал статусом уполномоченного банка администрации Новосибирской области. На протяжении 8 лет банк сотрудничает с областным Фондом развития малого и среднего предпринимательства и зарекомендовал себя как надежный партнер для малого бизнеса. Благодаря кредитам банка под поручительство Фонда реализован не один амбициозный проект – за 2016 год 21 организация Новосибирска получила кредит в Банке Акцепт под поручительство фонда на общую сумму более 250 млн. рублей.



