Сотрудники Банка Акцепт получили юбилейные медали

Банк Акцепт отмечен Администрацией Новосибирской области как социально-значимое предприятие, а самые трудолюбивые сотрудники представлены к награде в честь 80-летия Новосибирской области.
Справка: Продолжительное время Банк Акцепт обладал статусом уполномоченного банка администрации Новосибирской области. На протяжении 8 лет банк сотрудничает с областным Фондом развития малого и среднего предпринимательства и зарекомендовал себя как надежный партнер для малого бизнеса. Благодаря кредитам банка под поручительство Фонда реализован не один амбициозный проект – за 2016 год 21 организация Новосибирска получила кредит в Банке Акцепт под поручительство фонда на общую сумму более 250 млн. рублей.
7 июля 2017 года в Центральном офисе Банка Акцепт состоялось торжественное мероприятие, где были отмечены 10 сотрудников со стажем работы в банке от 13 лет до 22 лет. Все кандидатуры были представлены и утверждены в Администрации Новосибирской области, поощрить сотрудников юбилейными медалями уполномочили топ - менеджеров Банка Акцепт Председателя Правления Константина Васильева и Члена совета директоров Анатолия Горнева, последний также был приставлен к награде за добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие области.
— Благодаря плодотворному труду нашей команды, ответственности и профессионализму сотрудников, банк ежегодно вносит достойный вклад в преобразование экономики региона, — отметил Константин Васильев.
АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
Источник: ИА «Город55»
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