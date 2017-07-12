Сервис 611 – главный помощник для абонентов Tele2



Подключать эту услугу сразу я не хотел, меня интересовал этот вопрос с прицелом на будущее. В связи с этим, прослушав все условия, которые озвучил мне оператор Сергей, я подумал о том, что напрасно не стал делать для себя никаких письменных пометок, поскольку запомнить все услышанное нереально. И в тот момент, когда ко мне пришло осознание того факта, что время на звонок потрачено впустую, я решил уточнить хотя бы название самой услуги в надежде, что сумею его запомнить. Мой собеседник предложил выслать на мой мобильный SMS-сообщение, в котором будет продублирована информация о заинтересовавшей меня услуге с инструкцией по ее подключению. «Бинго!», - подумал я. Для меня это оптимальный вариант, поскольку любые записи, сделанные от руки, зачастую теряются, а поиск нужного SMS-сообщения на смартфоне не отнимет больше минуты.