Сервис 611 – главный помощник для абонентов Tele2

Для любого абонента контроль над мобильной связью является важным вопросом, который становится особенно актуальным в сезон отпусков, когда необходимо выбрать пакет услуг, подходящий для запланированных путешествий.
Самым, пожалуй, традиционным способом управления своим номером для абонентов Tele2 является звонок в справочно-информационную службу по номеру 611. Корреспондент ИА «Город55» протестировал этот сервис, чтобы поделиться с вами опытом его использования.
Итак, цель моего звонка заключалась в поиске выгодных условий для поездки за пределы страны. Думаю, что в сезон отпусков многие задаются вопросом о том, как не пополнять баланс мобильного астрономическими суммами после каждого разговора в международном роуминге, но при этом поддерживать связь с близкими людьми, которые остались дома.
Звонок в справочно-информационную службу по номеру 611 для меня, как и для любого другого абонента Tele2, будет бесплатным. Звоним. Для начала автоответчик рассказал мне о действующем тарифе, после чего я попал в голосовое меню с достаточно простой навигацией. Единица – информация о балансе и пакете услуг, двойка – смена тарифа, тройка – междугородние разговоры и роуминг, четверка – сведения о мобильном интернете, настройках и скидках, пятерка – управление подключенными услугами и детализация расходов.
Признаюсь, я не отличаюсь усидчивостью, а потому сразу предпочел общение с сотрудником Tele2 скитаниям по разветвленному голосовому меню. Для этого нужно просто нажать клавишу «0» и ожидать ответа оператора.
Благо долго ждать не пришлось, оператор поднял трубку менее чем за минуту. Со мной общался сотрудник Tele2 Сергей, которому я объяснил ситуацию и попросил подобрать мне что-нибудь выгодное. Молодой человек посоветовал мне подключить услугу «Разговоры без границ». Сначала он рассказал мне об ее условиях (5 рублей за минуту входящего разговора и абонентская плата 5 рублей в сутки), а после и о том, как ее можно подключить. Тут оказалось все просто: набрать команду *143*1#, нажать кнопку вызова – и все готово.
Подключать эту услугу сразу я не хотел, меня интересовал этот вопрос с прицелом на будущее. В связи с этим, прослушав все условия, которые озвучил мне оператор Сергей, я подумал о том, что напрасно не стал делать для себя никаких письменных пометок, поскольку запомнить все услышанное нереально. И в тот момент, когда ко мне пришло осознание того факта, что время на звонок потрачено впустую, я решил уточнить хотя бы название самой услуги в надежде, что сумею его запомнить. Мой собеседник предложил выслать на мой мобильный SMS-сообщение, в котором будет продублирована информация о заинтересовавшей меня услуге с инструкцией по ее подключению. «Бинго!», - подумал я. Для меня это оптимальный вариант, поскольку любые записи, сделанные от руки, зачастую теряются, а поиск нужного SMS-сообщения на смартфоне не отнимет больше минуты.
Далее мне предстояло оценить качество обслуживания, мужской голос автоответчика попросил, чтобы я уделил этому пару минут.
В первую очередь предлагается оценить сервис 611 и обслуживание оператором, чтобы сделать это, нужно нажать клавишу от 1 до 5. При решении вопросов по телефону для меня важными аспектами являются краткость и информативность. В данном случае нареканий у меня не было, поэтому тут я с чистой совестью поставил максимальную оценку.
Вторая оценка зависит от того, удалось ли получить ответ на интересующий вопрос в ходе беседы с сотрудником Tele2. Ответ на интересующий меня вопрос я получил, причем в удобной для меня форме текстового сообщения, поэтому здесь тоже поводов для недовольства не было никаких.
Что мы имеем в сухом остатке. Использование сервиса 611 оказалось довольно простым, подобный способ управления связью подойдет даже для тех абонентов, которые используют мобильные устройства исключительно для разговоров и не привыкли к иным новомодным приемам. Все, что требуется – позвонить и слушать, что говорит автоответчик или сотрудник Tele2 – так можно решить любой возникший вопрос.
*ООО «Т2Мобайл», Лицензия №137659 от 27 января 2016 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Источник: ИА «Город55»
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