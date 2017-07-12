Подпольное казино обнаружено полицией в Омске

Игорное заведение было расположено на первом этаже жилого дома по улице 21-я Амурская. Правоохранители, передав администратору 1000 рублей, провели проверочную игру. Денежные средства были зачислены на виртуальный счет, после чего сотрудники полиции получили доступ к сайту с азартными играми.