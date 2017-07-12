Подпольное казино обнаружено полицией в Омске

Сотрудники полиции в Центральном округе провели проверку оперативной информации о незаконной организации и проведении азартных игр.
Игорное заведение было расположено на первом этаже жилого дома по улице 21-я Амурская. Правоохранители, передав администратору 1000 рублей, провели проверочную игру. Денежные средства были зачислены на виртуальный счет, после чего сотрудники полиции получили доступ к сайту с азартными играми.
Во время проведения проверочного мероприятия в залах зa игровыми автоматами находились несколько клиентов, а также администратор.
В результате осмотра места происшествия правоохранители обнаружили компьютеры с функционирующим ПО, которое позволяло посетителям получить доступ к азартным играм с помощью Интернета. Стражи порядка изъяли 15 комплектoв игрового оборудования, включающие в себя системный блок и монитор.
По ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ (незаконная организация и пpоведение азартных игр) возбуждено административное делопроизводство. Устанавливается личность владельца помещения, где располагалось игорное заведение.
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Источник: ИА «Город55»