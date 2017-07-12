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Подпольное казино обнаружено полицией в Омске

12 июля 2017, 17:29
В Центральном округе.

Сотрудники полиции в Центральном округе провели проверку оперативной информации о незаконной организации и проведении азартных игр.

Игорное заведение было расположено на первом этаже жилого дома по улице 21-я Амурская. Правоохранители, передав администратору 1000 рублей, провели проверочную игру. Денежные средства были зачислены на виртуальный счет, после чего сотрудники полиции получили доступ к сайту с азартными играми.

Во время проведения проверочного мероприятия в залах зa игровыми автоматами находились несколько клиентов, а также администратор.

В результате осмотра места происшествия правоохранители обнаружили компьютеры с функционирующим ПО, которое позволяло посетителям получить доступ к азартным играм с помощью Интернета. Стражи порядка изъяли 15 комплектoв игрового оборудования, включающие в себя системный блок и монитор.

По ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ (незаконная организация и пpоведение азартных игр) возбуждено административное делопроизводство. Устанавливается личность владельца помещения, где располагалось игорное заведение.




Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Город
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