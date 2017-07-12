Перекрытую улицу Ленина мостят плитами, дорогу частично открыли

В Омске продолжается реконструкция улицы Ленина в границах от Ленинградской площади до Юбилейного моста. В настоящее время наиболее интенсивный участок стройки, где ведется прокладка подземных инженерных сетей, ограничен для движения транспорта с 10 июля.
Машины упираются в забор и растекаются двумя потоками. Один, наиболее плотный, через улицу Короленко выливается на проспект Маркса, второй – небольшим ручейком пытается объехать перекрытый участок через улицы Короленко – Комиссаровскую и Разина.
Накануне во вторник вечером забор, ограничивающий транспортный поток в сторону Ленинградской площади, отсутствовал. Было ли это постоянно или временно, неизвестно.
Кстати, строители компании «ИдеалСтрой» почти завершили укладку массивных плит на пятачке тротуара напротив Ленинградского моста. Получилось красиво. Ждем продолжения.
И еще: не забывайте, что улица Пушкина от Лермонтова до Масленникова пока функционирует в одностороннем режиме. Движение идет в сторону Масленникова. На данном участке дежурят сотрудники ДПС. Омичи умудряются упорно ехать под «кирпич» уже третий день подряд. И в итоге могут заработать штраф.
Источник: ИА «Город55»