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Перекрытую улицу Ленина мостят плитами, дорогу частично открыли

12 июля 2017, 19:05
Реконструкция продолжается.

В Омске продолжается реконструкция улицы Ленина в границах от Ленинградской площади до Юбилейного моста. В настоящее время наиболее интенсивный участок стройки, где ведется прокладка подземных инженерных сетей, ограничен для движения транспорта с 10 июля.


Машины упираются в забор и растекаются двумя потоками. Один, наиболее плотный, через улицу Короленко выливается на проспект Маркса, второй – небольшим ручейком пытается объехать перекрытый участок через улицы Короленко – Комиссаровскую и Разина.



Накануне во вторник вечером забор, ограничивающий транспортный поток в сторону Ленинградской площади, отсутствовал. Было ли это постоянно или временно, неизвестно.


Кстати, строители компании «ИдеалСтрой» почти завершили укладку массивных плит на пятачке тротуара напротив Ленинградского моста. Получилось красиво. Ждем продолжения.


И еще: не забывайте, что улица Пушкина от Лермонтова до Масленникова пока функционирует в одностороннем режиме. Движение идет в сторону Масленникова. На данном участке дежурят сотрудники ДПС. Омичи умудряются упорно ехать под «кирпич» уже третий день подряд. И в итоге могут заработать штраф.



Источник: ИА «Город55»

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