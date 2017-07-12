Перекрытую улицу Ленина мостят плитами, дорогу частично открыли



И еще: не забывайте, что улица Пушкина от Лермонтова до Масленникова пока функционирует в одностороннем режиме. Движение идет в сторону Масленникова. На данном участке дежурят сотрудники ДПС. Омичи умудряются упорно ехать под «кирпич» уже третий день подряд. И в итоге могут заработать штраф.