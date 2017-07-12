Пенсионер и еще 2 человека - первые кандидаты в новый Горсовет

- На данный момент есть три кандидата - 9 одномандатный округ, 12 и 16. Это самовыдвиженцы. От политических партий документы пока не поступали. На этой недели проходят конференции партий, на которых они выдвинут свои списки кандидатов, - сообщали ИА «Город55» в избирательной комиссии Омской области.