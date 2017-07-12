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Пенсионер и еще 2 человека - первые кандидаты в новый Горсовет

12 июля 2017, 12:08
Старт дан.

Накануне в Омске стартовала компания по выборам депутатов в новый Горсовет. Первым претендентом, подавшим документы в избирком стал пенсионер-самовыдвиженец Дмитрий Перевальский.

Согласно анкетных данных, родился он в городе Омске в 1973 году, закончил Омский госуниверситет. В настоящее время пенсионер. Выдвигается по девятому одномандатному округ. Сведения о судимости отсутствуют.

Сегодня утром стало известно, что подали заявления еще два кандидата, их фамилии пока не известны.

- На данный момент есть три кандидата - 9 одномандатный округ, 12 и 16. Это самовыдвиженцы. От политических партий документы пока не поступали. На этой недели проходят конференции партий, на которых они выдвинут свои списки кандидатов, - сообщали ИА «Город55» в избирательной комиссии Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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