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Омским чиновникам ищут иномарки за 3 млн рублей

12 июля 2017, 10:36
Назначены торги.

Хозяйственное управление правительства Омской области объявило аукцион по закупке служебного транспорта для нужд чиновников. Информация об этом появилась накануне на портале госзакупок.

За два автомобиля из регионального бюджета готовы потратить три миллиона рублей. Согласно техническому задания, это должны быть седаны, с количеством посадочных мест не менее пяти, максимальная скорость 210 километров в час, расход топлива в городе не более 12 литров, коробка автомат, литые диски, год выпуска не ранее 2016 года. Гарантийный срок на машины должен составлять не менее 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Заявки принимаются до 27 июля, дата проведения аукциона третье августа. Победитель торгов обязан в течение месяца доставить автомобили в Омск.

Источник: ИА "Город55"

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