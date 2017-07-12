Омским чиновникам ищут иномарки за 3 млн рублей

За два автомобиля из регионального бюджета готовы потратить три миллиона рублей. Согласно техническому задания, это должны быть седаны, с количеством посадочных мест не менее пяти, максимальная скорость 210 километров в час, расход топлива в городе не более 12 литров, коробка автомат, литые диски, год выпуска не ранее 2016 года. Гарантийный срок на машины должен составлять не менее 5 лет или 150 тысяч километров пробега.