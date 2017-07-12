Омские вузы не вошли в число лучших университетов России

Ректор МГУ Виктор Садовничий, возглавляющий Российский союз ректоров, на заседании общественного совета проекта «Модернизация образования» партии «Единая Россия» рассказал об итогах первого национального рейтинга вузов страны «Три миссии университетов», передает
В этом году двадцатка лучших вузов страны представлена без указания конкретных мест. Омских учебных заведений в их числе не оказалось. Среди сибирских вузов в топ-20 вошли Томский политехнический университет, Томский государственный университет и Новосибирский государственный университет.
Из московских учебных заведений в список вошли: МГИМО МИД России, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИТУ «МИсиС», Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России, НИЯУ МИФИ, РГУ НИУ им. Губкина, Финансовый университет при правительстве РФ, РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ, РАНХиГС при президенте РФ, Российский университет дружбы народов.
В рейтинге из вузов Петербурга оказались Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО.
Среди региональных, наряду с вышеперечисленными сибирскими учебными заведениями, в число 20 лучших вошли Казанский федеральный университет и УрФУ им. Ельцина.
В октябре появится международная версия рейтинга, подготовленная при участии 30 зарубежных экспертов, в которой будут указаны конкретные места.
Международный рейтинг «Три миссии университета» начал работу 2 ноября 2016 года, его учредителями являются Российская академия наук и Российский союз ректоров. Оценка учебных заведений осуществляется на основании 35 индикаторов, которые отражают три главные миссии вуза: «наука», «образование», «университет и общество».
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Источник: ИА «Город55»