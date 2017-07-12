Омские вузы не вошли в число лучших университетов России

Из московских учебных заведений в список вошли: МГИМО МИД России, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Баумана, НИТУ «МИсиС», Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России, НИЯУ МИФИ, РГУ НИУ им. Губкина, Финансовый университет при правительстве РФ, РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ, РАНХиГС при президенте РФ, Российский университет дружбы народов.