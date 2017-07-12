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Омичей приглашают на городской фестиваль «Твой день»

12 июля 2017, 16:39
Омичей приглашают на городской фестиваль «Твой день»

5-6 августа в парке «На Королева» состоится городской фестиваль «Твой день», приуроченный к празднованию дня города, который по традиции омичи отмечают в первые выходные августа.

Организатором фестиваля выступает региональное Агентство развития и инвестиций.

На фестивале «Твой день» жители и гости нашего города смогут комфортно отдохнуть всей семьей, а также приобрести качественные товары и услуги от омских производителей.

В эти дни каждый уголок парка станет местом разнообразных развлечений. Занятия йогой на свежем воздухе, вкусная и разнообразная гастрономия, яркая шоу-программа с выступлением вокальных и танцевальных коллективов, интересные фотозоны, лекторий с актуальными темами из области психологии и искусства, творческие и танцевальные мастер-классы, ярмарка-продажа авторских работ и товаров.

Для детей организаторы предложат также множество развлечений: аттракционы, контактный зоопарк, мастер-классы, модное детское дефиле, конные прогулки и веселые танцы!

«Городской фестиваль «Твой день» - это уникальная атмосферная площадка, позволяющая жителям Омска, не выезжая за пределы города, почувствовать себя свободным, счастливым и отдохнувшим человеком. Мы готовим зрелищную, насыщенную интеллектуальными и развлекательными событиями программу. Каждого гостя фестиваля ждут яркие эмоции», — отмечают в Агентстве развития и инвестиций Омской области.

Дата проведения: 5-6 августа 2017 года.
Место проведения: парк «На Королева» (пр. Королева, 20).
Вход свободный.

Компаниям, заинтересованным в участии, необходимо обратиться по тел.: +7(3812)40-80-09, +7-923-671-75-00.

Контактное лицо – менеджер проекта Наталья Дегтярева.

Следите за новостями на сайте arvd.ru и в официальной встрече Фестиваля vk.com/tvoy_den_omsk.

Источник: ИА «Город55»

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