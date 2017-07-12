Омичей приглашают на городской фестиваль «Твой день»

В эти дни каждый уголок парка станет местом разнообразных развлечений. Занятия йогой на свежем воздухе, вкусная и разнообразная гастрономия, яркая шоу-программа с выступлением вокальных и танцевальных коллективов, интересные фотозоны, лекторий с актуальными темами из области психологии и искусства, творческие и танцевальные мастер-классы, ярмарка-продажа авторских работ и товаров.