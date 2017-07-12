Массовое побоище на Левобережье Омска - стенка на стенку

В основе концепции военно-исторического фестиваля «Щит Сибири» лежит идея воссоздания среды, элементов духовной культуры и предметов быта определенного исторического периода. Мероприятие проходит в интерактивном формате, так что все гости становятся участниками разворачивающегося действа. Детям могут прийтись по вкусу реконструированные доспехи с оружием, а взрослым – битвы «стенка на стенку».