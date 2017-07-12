Массовое побоище на Левобережье Омска - стенка на стенку

В Омске 5 и 6 августа в 13-й раз состоится военно-исторический фестиваль «Щит Сибири», приуроченный к 301-й годовщине города. Мероприятие пройдет в парке Победы, сообщает пресс-служба администрации города.
В программу фестиваля войдут массовые сражения, турнир по историческому фехтованию, выступления музыкальных коллективов и школ народного и исторического танца, мастер-классы по игре на этнических барабанах и показательные выступления воспитанников школ боевых искусств. Организаторы отмечают, что участниками эвента станут представители военно-исторических клубов, танцевальных и этно-музыкальных коллективов из Омска, Новосибирска, Тюмени, Тобольска, Красноярска, Тобольска, Барнаула, Астаны, Павлодара.
В основе концепции военно-исторического фестиваля «Щит Сибири» лежит идея воссоздания среды, элементов духовной культуры и предметов быта определенного исторического периода. Мероприятие проходит в интерактивном формате, так что все гости становятся участниками разворачивающегося действа. Детям могут прийтись по вкусу реконструированные доспехи с оружием, а взрослым – битвы «стенка на стенку».
На фестивале будет работать ярмарка омских ремесленников, лагерь живой истории и экспозиция вооружения. Годом ранее визитной карточкой мероприятия стал штурм укреплений на холме.
Организаторами фестиваля являются региональный департамент культуры мэрии Омска, ассоциация военно-исторических клубов города «Твердь» и региональный общественный центр «Ясень».
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»