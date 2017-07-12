Малазийский Боинг мог упасть из-за взрыва в салоне – эксперт

Близится третья годовщина падения Боинга 777 рейса МН17 на Украине. Независимый эксперт Юрий Антипов, собирающий и анализирующий информацию об этой авиакатастрофе, поделился своими выводами с изданием «
На борту малазийского Боинга находились 298 человек, которые в результате случившейся катастрофы погибли. По словам Антипова, сразу после трагедии, до прибытия на место крушения самолета спасателей, по всему миру было объявлено, что вина за произошедшее лежит на России. Ведомства тех стран объявили, что судно было сбито ракетой ЗРК «Бук», хотя фактов поражения самолета этим вооружением не было.
Свои утверждения о «Буке», как о причине крушения Боинга 777, госдеп США мотивировал имеющимися у них снимками со спутника слежения, но ни прессе, ни голландской следственной группе соответствующие фотоматериалы предоставлены не были.
За несколько дней до крушения МН17 на Западе была создана исследовательская группа журналистов-расследователей «Белингкат», через которую в СМИ стали попадать материалы о российском «Буке». Далее, по мнению эксперта, в информационной перепалке, в ходе которой озвучивалось несколько версий случившегося, не лучшим образом себя повели представители ДНР и ЛНР, российские СМИ и Миноборона РФ.
Следом в информационную компанию подключилось НПО «Алмаз-Антей». По словам Антипова, корпорации удалось провести хороший натуральный эксперимент, но вот с использованием результатов все оказалось хуже. Вместо того чтобы показать мировой общественности две сравнительные фотографии кабины пилотов МН17 и Ил-86 (в близи которого взорвали ракету «Бук»), где видно, что характер повреждений принципиально не совпадает, «Алмаз-Антей» увлекся частностями, констатировав, что был «Бук», но не тот.
Юрий Антипов отметил, что повреждения салона МН17 указывают на то, что взрыв произошел внутри судна. Подробный анализ сравнения фотографий МН17 и Ил-86 читайте в
Фото: cdn.turner.com
Источник: ИА «Город55»