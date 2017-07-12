Малазийский Боинг мог упасть из-за взрыва в салоне – эксперт

На борту малазийского Боинга находились 298 человек, которые в результате случившейся катастрофы погибли. По словам Антипова, сразу после трагедии, до прибытия на место крушения самолета спасателей, по всему миру было объявлено, что вина за произошедшее лежит на России. Ведомства тех стран объявили, что судно было сбито ракетой ЗРК «Бук», хотя фактов поражения самолета этим вооружением не было.