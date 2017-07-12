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Двум районам Омского региона угрожает чрезвычайная опасность

12 июля 2017, 11:27
Предупреждение от МЧС.

На территории Омской области ожидается чрезвычайная пожароопасность, в связи с этим подразделения МЧС функционируют в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», до среды, 17 июля, в Русско-Полянских и Саргатском районах Омской области ожидается повышенная пожароопасность – 5 класс горимости. Из-за этого возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами.

Муниципальным властям для предотвращения возгораний рекомендовано усилить работу с населением. Кроме того, омичам следует проявить особую внимательность при обращении с огнем.

Жителям региона ГУ МЧС России по Омской области рекомендует воздержаться от разведения костров и посещения лесов, не следует бросать непотушенные сигареты и спички.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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