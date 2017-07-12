Двум районам Омского региона угрожает чрезвычайная опасность

На территории Омской области ожидается чрезвычайная пожароопасность, в связи с этим подразделения МЧС функционируют в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», до среды, 17 июля, в Русско-Полянских и Саргатском районах Омской области ожидается повышенная пожароопасность – 5 класс горимости. Из-за этого возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных пожарами.
Муниципальным властям для предотвращения возгораний рекомендовано усилить работу с населением. Кроме того, омичам следует проявить особую внимательность при обращении с огнем.
Жителям региона ГУ МЧС России по Омской области рекомендует воздержаться от разведения костров и посещения лесов, не следует бросать непотушенные сигареты и спички.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»