Движение в Центральном округе перекроют на три дня

В Центральном округе Омска на три будет закрыт проезд по одной из улиц в связи с проведением ремонтных работ.
Так, с 14 по 17 июля ремонт подземных коммуникаций открытым способом будет проводиться сотрудниками «Теплогенерирующего комплекса» на улице Багратиона. В связи с этим автобусы будут объезжать остановки «4-я Челюскинцев» и «Магазин Заря», сообщает «Омскрегион».
Движение на магистрали для всех видов транспорта будет закрыто с 22:45 часов 14 июля до 05:00 часов 17 июля. Пассажирский транспорт будет объезжать перекрытый участок через улицы 4-я Челюскинцев и 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»