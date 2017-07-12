Движение в Центральном округе перекроют на три дня

Движение на магистрали для всех видов транспорта будет закрыто с 22:45 часов 14 июля до 05:00 часов 17 июля. Пассажирский транспорт будет объезжать перекрытый участок через улицы 4-я Челюскинцев и 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев.