Город55
ГлавноеВсе новости

Движение в Центральном округе перекроют на три дня

12 июля 2017, 14:53
Ремонтные работы.

В Центральном округе Омска на три будет закрыт проезд по одной из улиц в связи с проведением ремонтных работ.

Так, с 14 по 17 июля ремонт подземных коммуникаций открытым способом будет проводиться сотрудниками «Теплогенерирующего комплекса» на улице Багратиона. В связи с этим автобусы будут объезжать остановки «4-я Челюскинцев» и «Магазин Заря», сообщает «Омскрегион».

Движение на магистрали для всех видов транспорта будет закрыто с 22:45 часов 14 июля до 05:00 часов 17 июля. Пассажирский транспорт будет объезжать перекрытый участок через улицы 4-я Челюскинцев и 21-я Амурская с выездом на Челюскинцев.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31