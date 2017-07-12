Чиновники Омска получали миллионные премии при дефицитном бюджете

Громкий скандал с миллионными премиями чиновников омской мэрии получил свое продолжение. Ранее, напомним, вопрос о нарушении федерального законодательства в части расходования бюджета на оплату труда и другие поощрения высших чиновников был вынесен на обсуждение в Горсовете в связи с представлением прокурора.
Подробности сообщают «
Премии также получали его замы и директора департаментов. Причем, некоторые из чиновников умудрялись премироваться по два раза в месяц.
Далее следуют цифры:
Прокуратура указала, что «в соответствии со статьей 34 БК РФ принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)…»
В распоряжениях о премировании как раз и отсутствовали основания в выписке этих самых премий. Далее прокуратура дает определение, что такое коррупция, «получение взятки…, … либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера…»
Еще цифры, установленные в ходе проверки:
Все эти миллионные премии поступали в карманы чиновников на фоне дефицитного бюджета города, при увеличивающемся муниципальном долге, когда денег не хватало на важные статьи расходов. Такие, как ремонт дорог, расселение аварийного жилья, другие социально значимые вопросы.
Кстати, премии выписывались со ссылкой на решение Горсовета от 26 декабря 2007 года № 91 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных служащих города Омска».
После того, как история с миллионными премиями получала освещение в омской прессе, мэрия опубликовала на своем сайте релиз, где как раз сослалась на эту «букву закона»: «Выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города Омска, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета. Указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет…».
Далее мэрия добавляет, что «такая практика существует не только в органах местного самоуправления, но и на региональном, и на федеральном уровне».
Теперь понятно, почему при низких официальных окладах работать чиновником все же «выгодно и престижно».
Источник: ИА «Город55»