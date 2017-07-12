Чиновники Омска получали миллионные премии при дефицитном бюджете

Подробности сообщают « Коммерческие вести ». Выяснилось, что и сам мэр Двораковский на протяжении своего срока пребывания в кресле градоначальника помимо оклада также получал и премии, которые сам себе, понятно, выписать не мог, и для этого уходил, к примеру, в отгул, а его зам уже оформлял необходимые распоряжения.