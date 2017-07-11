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Загрязненную нефтепродуктами почву обнаружили в Омске

11 июля 2017, 11:34
Несоответствие экологическим нормам.

Эксперты обнаружили загрязнение нефтепродуктами образцов почвы. Об этом сообщил омский референтный центр Россельхознадзора.

По данным специалистов, в июне в их лабораторию поступило на экспертизу 152 образца, с которыми произведено 990 исследований. В 23 случаях выявлено несоответствие нормам.

Так, два образца сухого молока не отвечали требованиям стандартов по жирно-кислотному составу и содержанию белка. Семь образцов пшеницы забракованы по органолептическим характеристикам, один был заражен вредителями.

Также эксперты проверили 57 образцов почвы. Выяснилось, что два образца загрязнены продуктами нефтяной промышленности, еще два образца имели повышенное содержание бенз(а)пирена. Кроме того в девяти образцах грунта обнаружено повышенное содержание нитратов.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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