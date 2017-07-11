За 46 краж на 500 тысяч рублей омича приговорили к 7 годам

Омский районный суд Омской области вынес приговор 48-летнему неработающему местному жителю, который признан виновным в 46 кражах имущества с незаконным проникновением в жилище (чч. 2-3 ст. 158 УК РФ).
Установлено: с августа 2014 года по август 2016 года мужчина в Омском районе совершал кражи из дачных домов, в основном фигурант похищал электроинструменты, металл и электрооборудование, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Сумма причиненного гражданам ущерба превысила полмиллиона рублей, часть имущества после изъятия из ломбардов и возвращена владельцам.
Суд с учетом присоединения наказания по предыдущему приговору назначил 48-летнему мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также злоумышленник должен вернуть 217 тысяч потерпевшим в счет возмещения причиненного материального ущерба.
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Источник: ИА «Город55»