Юрист А1 рассказал о возможных правовых рисках в наследовании активов

Байрамкулов считает, что в России институт «планирования наследства» находится пока в зародыше. Государство испытывает недостаток в профессионалах специализирующихся на делах о вступлении в права наследования. Особенно это касается вопросов наследования крупных активов. В сферу деятельности экспертов должны входить формулировка и обсуждение с партнером удобных для всех акционеров условий устава компании, согласование эффективных и корректных корпоративных договоров. Адвокаты просчитывают риски при составлении завещаний и определять налоговые риски при наследовании. Специалисту нужно учитывать конфликтующие законы, в юридическом поле которых находится имущество наследника. Байрамкулов указывает на возможную преемственность уже существующих институтов в этой области и зависимость этих вопросов от изменения законодательства.