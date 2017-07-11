Юрист А1 рассказал о возможных правовых рисках в наследовании активов

Юрист Алан Байрамкулов, работающий в инвестиционной компании «А1», в личной колонке на secretmag.ru предупредил читателей о «подводных камнях», которые подстерегают наследников крупных активов в России. Специалист обозначил правовые аспекты, на которые необходимо опираться для сохранения своей доли в бизнесе.
Байрамкулов на сайте
Неправильное оформление документов на имущество, может привести к потере последнего. Английское право наследования отличается от российского, которое носит сугубо формальный характер. В России преемнику необходимо иметь бумаги, доказывающие право на наследование активов. Без документов отстоять свое имущество очень непросто. В Российской Федерации популярно оформление собственности на «номинального владельца». Имущество оформляют на дальних родственников или работников.
Наследование долей в бизнесе тоже считается правовым аспектом. В российском праве правопреемники умершего бизнесмена получают его активы в течение 6-9 месяцев. До этого имущество находится в «промежуточном» состоянии. Наследодатель умер и не может им распоряжаться, а его правопреемники пока не получили право на имущество. Пока наследники лишены контроля над активами, нечестные партнеры самостоятельно управляют всем бизнесом. Акционеры могут начать выводить активы фирмы. В итоге правопреемники лишаются доли своего состояния.
Отстаивать права на активы наследникам можно в суде. Правопреемникам необходимо добиваться отмены всех сделок заключенных в период, когда их доля бизнеса была в «промежуточном» состоянии. Однако надо помнить, что судебные процессы могут продолжаться очень долго. Все это время другие акционеры продолжат выводить активы компании.
Компаньоны тоже могут составить иск к наследникам. Акционеры пытаются убедить суд, что скончавшийся партнер занял у них денег. Из-за смерти должника его обязательства лягут на наследников. Если у последних отсутствуют документы о погашении долга, то суд встанет на сторону истца. Правопреемников покойного заставят не только расплатиться с компаньонами, но и погасить набежавшие проценты. Задолженности выступает рычагом давления и вынуждает правопреемника отдать контроль над своей частью бизнеса.
Байрамкулов считает, что в России институт «планирования наследства» находится пока в зародыше. Государство испытывает недостаток в профессионалах специализирующихся на делах о вступлении в права наследования. Особенно это касается вопросов наследования крупных активов. В сферу деятельности экспертов должны входить формулировка и обсуждение с партнером удобных для всех акционеров условий устава компании, согласование эффективных и корректных корпоративных договоров. Адвокаты просчитывают риски при составлении завещаний и определять налоговые риски при наследовании. Специалисту нужно учитывать конфликтующие законы, в юридическом поле которых находится имущество наследника. Байрамкулов указывает на возможную преемственность уже существующих институтов в этой области и зависимость этих вопросов от изменения законодательства.
Справка:
«А1» является ведущей инвестиционной компанией России и ключевым инвестиционным подразделением одного из крупнейших в стране частных финансовых консорциумов - «Альфа Групп». На протяжении более 20 лет компания занимает лидирующие позиции на рынке специальных ситуаций в России и особое внимание уделяет защите прав миноритарных акционеров, а также совершенствованию корпоративного управления. Защита интересов законных наследников стала одним из направлений работы компании.
Источник: ИА «Город55»