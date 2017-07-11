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Юрист А1 рассказал о возможных правовых рисках в наследовании активов

11 июля 2017, 23:20
Юрист А1 рассказал о возможных правовых рисках в наследовании активов

Юрист Алан Байрамкулов, работающий в инвестиционной компании «А1», в личной колонке на secretmag.ru предупредил читателей о «подводных камнях», которые подстерегают наследников крупных активов в России. Специалист обозначил правовые аспекты, на которые необходимо опираться для сохранения своей доли в бизнесе.

Байрамкулов на сайте secretmag.ru сообщает, что нередко крупные акционеры не составляют завещания. В результате их родственники вынуждены судиться за право получить причитающееся им наследство. Иски правопреемников удовлетворяются не всегда. Другие акционеры, менеджеры или контрагенты пытаются присвоить себе чужую долю бизнеса.

Неправильное оформление документов на имущество, может привести к потере последнего. Английское право наследования отличается от российского, которое носит сугубо формальный характер. В России преемнику необходимо иметь бумаги, доказывающие право на наследование активов. Без документов отстоять свое имущество очень непросто. В Российской Федерации популярно оформление собственности на «номинального владельца». Имущество оформляют на дальних родственников или работников.

Наследование долей в бизнесе тоже считается правовым аспектом. В российском праве правопреемники умершего бизнесмена получают его активы в течение 6-9 месяцев. До этого имущество находится в «промежуточном» состоянии. Наследодатель умер и не может им распоряжаться, а его правопреемники пока не получили право на имущество. Пока наследники лишены контроля над активами, нечестные партнеры самостоятельно управляют всем бизнесом. Акционеры могут начать выводить активы фирмы. В итоге правопреемники лишаются доли своего состояния.

Отстаивать права на активы наследникам можно в суде. Правопреемникам необходимо добиваться отмены всех сделок заключенных в период, когда их доля бизнеса была в «промежуточном» состоянии. Однако надо помнить, что судебные процессы могут продолжаться очень долго. Все это время другие акционеры продолжат выводить активы компании.

Компаньоны тоже могут составить иск к наследникам. Акционеры пытаются убедить суд, что скончавшийся партнер занял у них денег. Из-за смерти должника его обязательства лягут на наследников. Если у последних отсутствуют документы о погашении долга, то суд встанет на сторону истца. Правопреемников покойного заставят не только расплатиться с компаньонами, но и погасить набежавшие проценты. Задолженности выступает рычагом давления и вынуждает правопреемника отдать контроль над своей частью бизнеса.

Байрамкулов считает, что в России институт «планирования наследства» находится пока в зародыше. Государство испытывает недостаток в профессионалах специализирующихся на делах о вступлении в права наследования. Особенно это касается вопросов наследования крупных активов. В сферу деятельности экспертов должны входить формулировка и обсуждение с партнером удобных для всех акционеров условий устава компании, согласование эффективных и корректных корпоративных договоров. Адвокаты просчитывают риски при составлении завещаний и определять налоговые риски при наследовании. Специалисту нужно учитывать конфликтующие законы, в юридическом поле которых находится имущество наследника. Байрамкулов указывает на возможную преемственность уже существующих институтов в этой области и зависимость этих вопросов от изменения законодательства.


Справка:

«А1» является ведущей инвестиционной компанией России и ключевым инвестиционным подразделением одного из крупнейших в стране частных финансовых консорциумов - «Альфа Групп». На протяжении более 20 лет компания занимает лидирующие позиции на рынке специальных ситуаций в России и особое внимание уделяет защите прав миноритарных акционеров, а также совершенствованию корпоративного управления. Защита интересов законных наследников стала одним из направлений работы компании.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бизнесмен#Общество
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