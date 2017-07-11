В Омске хирурга избил до потери сознания родственник больного

Первоначально информация об избиении врача БУЗОО «ГК «БСМП» появилась в омских СМИ. Далее проведение доследственной проверки организовало Следственное управление СК РФ по Омской области.
По предварительным данным врач-хирург был избит родственником пациента около 11 часов 10 июля 2017 года. Врача попросили выйти из ординаторской гнойной хирургии БУЗОО «ГК «БСМП». Затем на него напал агрессивно настроенный гражданин, нанес несколько ударов по голове, от чего хирург потерял сознание. Предварительный диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».
Следователи выяснят все обстоятельства случившегося и причины конфликта. Произошедшему будет дана правовая оценка.
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Источник: ИА «Город55»