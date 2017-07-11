В Омске хирурга избил до потери сознания родственник больного

По предварительным данным врач-хирург был избит родственником пациента около 11 часов 10 июля 2017 года. Врача попросили выйти из ординаторской гнойной хирургии БУЗОО «ГК «БСМП». Затем на него напал агрессивно настроенный гражданин, нанес несколько ударов по голове, от чего хирург потерял сознание. Предварительный диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».