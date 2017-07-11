Шокирующая медицина Омска: ждать придется, пока не помрешь

На фоне постоянных жалоб граждан на состояние «бесплатной» медицины в Омске, поневоле думаешь, что одно из главных достояний сегодня – это здоровье, данное человеку от природы. А иначе – «готовьте деньги», и деньги немалые. Бесплатно и, при этом, качественно, медицина нам уже, похоже, не поможет.
Ранее, напомним, на сайте gorod55.ru уже появлялись
Цель «неофициального визита» была одна: теплилась надежда, что здесь, в отличие от обычных муниципальных поликлиник, мы найдем то, что некогда отличало советскую медицину от «капиталистической»: внимание и забота к пациентам.
Однако эксперимент с треском провалился. Утро в указанном выше медучреждении ничуть не отличалось от стандартного утра в обычной поликлинике, муниципальной.
Первое, что поразило корреспондента, – огромная очередь, которая начинается у выхода и тянется десятками людей в сторону регистратуры. Далее – сидящие с измученным видом пациенты, ожидающие приема врача, которого почему-то не было в кабинете.
На наш вопрос, «Куда подевался доктор?» пожилая женщина (Лариса Михайловна) из толпы пробормотала:
- Часы приема с 8 до 12, а его как обычно нет на месте. Вышел минут 15 назад. Чаёвничает он там что ли. Уже второй день пытаюсь пробиться. Ноги не ходят. Конечно, нынче только за плату можно справиться с недугом. Или же ждать придется, пока не помрешь.
- А как это, «за плату»?
- Как, как, очереди огромные, пока простоишь, талонов к врачу не останется, а если и будут, то только через месяц. Ничего не остается делать, как идти в частные клиники проводить обследование и лечение за деньги. Про то, что нужно покушать, заплатить за коммунальные я молчу. Тут еще и за медпомощь, которая нам по полису должна быть бесплатной, приходится платить. Плюс УЗИ, ФГДС, МРТ – огромные траты. Некоторые просто не в силах ждать столько времени, чтобы получить помощь бесплатно.
Как оказалось, единственная возможность записаться на прием к специалисту - приехать в поликлинику в 8 утра, а лучше – задолго до ее открытия. Также талон можно получить по интернету, но, во-первых, не всем этот способ доступен, а во-вторых, это можно сделать лишь в определенный день, когда переформировываются талоны. А при крайней необходимости – за деньги, но далеко не каждый может заплатить за приём и последующее обследование.
Дальше – мы обратились в регистратуру. Там на нас кинули возмущенный взгляд и бросили сквозь зубы: «Первые получают помощь больные по «неотложке», все остальные – в порядке очереди, что-то не нравится, вас никто не держит. Идите в платную клинику. Мы виноваты что ли. Из-за сокращения врачей доступность медицинской помощи стала сокращаться. Обращайтесь со своими жалобами в Минздрав или еще куда выше».
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Источник: ИА «Город55»