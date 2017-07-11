Шокирующая медицина Омска: ждать придется, пока не помрешь

- Как, как, очереди огромные, пока простоишь, талонов к врачу не останется, а если и будут, то только через месяц. Ничего не остается делать, как идти в частные клиники проводить обследование и лечение за деньги. Про то, что нужно покушать, заплатить за коммунальные я молчу. Тут еще и за медпомощь, которая нам по полису должна быть бесплатной, приходится платить. Плюс УЗИ, ФГДС, МРТ – огромные траты. Некоторые просто не в силах ждать столько времени, чтобы получить помощь бесплатно.



Как оказалось, единственная возможность записаться на прием к специалисту - приехать в поликлинику в 8 утра, а лучше – задолго до ее открытия. Также талон можно получить по интернету, но, во-первых, не всем этот способ доступен, а во-вторых, это можно сделать лишь в определенный день, когда переформировываются талоны. А при крайней необходимости – за деньги, но далеко не каждый может заплатить за приём и последующее обследование.