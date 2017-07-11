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Сбор с туристов, выезжающих за границу, хотят ввести в России

11 июля 2017, 15:56
До 100 рублей в сутки.

В России наряду с курортным сбором за отдых в собственной стране предложили взимать с туристов пошлину за выезд в другие государства. Соответствующее обращение депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил на имя Олега Сафонова, возглавляющего федеральное агентство по туризму, передает «Российская Газета».

В обращении отмечается, что рост спроса на рынке летних путешествий поставил отечественные курорты в невыгодное положение. В погоне за клиентом и прибылью недобросовестные туроператоры спровоцировали серьезный перекос в сторону дешевых курортов ближнего зарубежья, которые являются сомнительными с точки зрения безопасности и комфорта.

Подобное вмешательство государства в частный рынок туристических услуг, по мнению парламентария, приведет к положительным результатам. Петров заявляет, что доходы с этого сбора можно будет направить на развитие инфраструктурной и материально технической базы Крыма, Кубани, Кавказа, Ростова-на-Дону и других перспективных туристических направлений России.

Что касается размера сбора, то депутат предлагает определяться в зависимости от страны, путевку в которую приобрел потребитель, но эта сумма не должна превышать 100 рублей за сутки пребывания за границей.

Об эксперименте с взиманием курортного сбора с отдыхающих в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, который стартует в России с 2018 года, парламентарий в своем обращении умалчивает. Первоначально Госдумой закладывалась в законопроект фиксированная сумма в 100 рублей в сутки с одного человека, но в настоящее время обсуждается идея сокращения размера этого сбора до 50 рублей.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Туризм#Общество
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