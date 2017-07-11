Сбор с туристов, выезжающих за границу, хотят ввести в России

Об эксперименте с взиманием курортного сбора с отдыхающих в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, который стартует в России с 2018 года, парламентарий в своем обращении умалчивает. Первоначально Госдумой закладывалась в законопроект фиксированная сумма в 100 рублей в сутки с одного человека, но в настоящее время обсуждается идея сокращения размера этого сбора до 50 рублей.