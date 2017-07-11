Рост цен на жизненно важные лекарства зафиксирован в Омском регионе

По итогам второго квартала в Омском регионе средняя цена медикаментов не претерпела значительных изменений, снизившись на 1,5%. Данные о динамике цен опубликованы Омскстатом.
Некоторые лекарственные препараты, входящие в число важнейших и жизненно необходимых, подорожали на 0,3-1,9%. Наиболее существенные прирост стоимости зафиксирован на гепарин натрия, цена которого увеличилась сразу на 9,7%.
Самое значительное снижение стоимости лекарств, входящих в перечень жизненно важных, зарегистрировано на винпоцетин (на 3,4%), амоксициллин (на 4,7%), индапамид (на 5,8%) и лоперамид (на 9,6%). На 1,5-3,1% снизилась цена таких препаратов, как нитроглицерин, гипотиазид, амброксол, сеннозида А и В, бисопролол, ацетилсалициловая кислота, панкреатин, смекта.
Что касается препаратов, которые не относятся к важнейшим и жизненно необходимым, то наиболее существенное снижение цен среди отечественных медикаментов зафиксировано на сульфацетамил, поливитамины, валидол и левомеколь (от 2,8% до 9,9%).
Из препаратов зарубежного производства сильнее всего подешевели офтан катахром, бромгексин, нимесулид, супрастин (от 3,2% до 7,3%). Подорожали на 1,8-4,4% такие препараты, как стрепсилс, линекс, ренни, верошпирон и комбинированные анальгетики.
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Источник: ИА «Город55»