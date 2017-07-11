Рост цен на жизненно важные лекарства зафиксирован в Омском регионе

Самое значительное снижение стоимости лекарств, входящих в перечень жизненно важных, зарегистрировано на винпоцетин (на 3,4%), амоксициллин (на 4,7%), индапамид (на 5,8%) и лоперамид (на 9,6%). На 1,5-3,1% снизилась цена таких препаратов, как нитроглицерин, гипотиазид, амброксол, сеннозида А и В, бисопролол, ацетилсалициловая кислота, панкреатин, смекта.