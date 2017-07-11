Город55
ГлавноеВсе новости

Рост цен на жизненно важные лекарства зафиксирован в Омском регионе

11 июля 2017, 17:11
Итоги второго квартала.

По итогам второго квартала в Омском регионе средняя цена медикаментов не претерпела значительных изменений, снизившись на 1,5%. Данные о динамике цен опубликованы Омскстатом.

Некоторые лекарственные препараты, входящие в число важнейших и жизненно необходимых, подорожали на 0,3-1,9%. Наиболее существенные прирост стоимости зафиксирован на гепарин натрия, цена которого увеличилась сразу на 9,7%.

Самое значительное снижение стоимости лекарств, входящих в перечень жизненно важных, зарегистрировано на винпоцетин (на 3,4%), амоксициллин (на 4,7%), индапамид (на 5,8%) и лоперамид (на 9,6%). На 1,5-3,1% снизилась цена таких препаратов, как нитроглицерин, гипотиазид, амброксол, сеннозида А и В, бисопролол, ацетилсалициловая кислота, панкреатин, смекта.

Что касается препаратов, которые не относятся к важнейшим и жизненно необходимым, то наиболее существенное снижение цен среди отечественных медикаментов зафиксировано на сульфацетамил, поливитамины, валидол и левомеколь (от 2,8% до 9,9%).

Из препаратов зарубежного производства сильнее всего подешевели офтан катахром, бромгексин, нимесулид, супрастин (от 3,2% до 7,3%). Подорожали на 1,8-4,4% такие препараты, как стрепсилс, линекс, ренни, верошпирон и комбинированные анальгетики.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Здоровье#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31