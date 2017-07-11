Город55
ГлавноеВсе новости

Рефинансирование: взгляд экспертов

11 июля 2017, 09:11
Рефинансирование: взгляд экспертов

Более половины выдаваемых в России кредитов наличными оформляются с целью рефинансирования ранее выданных займов.

Согласно расчётам Объединённого кредитного бюро по итогам 2016 года на эти цели было направлено 53% таких кредитов1.

Подробно о рефинансировании рассказала Ирина Махова, директор филиала «БКС Премьер»2 в Омске.

— Какая доля выдаваемых сейчас кредитов оформляется с целью рефинансирования ранее оформленных? Рефинансируются чаще клиенты других банков или собственные клиенты?

— В настоящее время практически каждый розничный банк имеет в своей линейке продукт на рефинансирование имеющихся кредитов. И доля таких кредитов достаточно велика. Для банка это способ увеличить свой кредитный портфель, получить новых качественных заемщиков/клиентов. Как правило, данные программы нацелены, прежде всего, на клиентов других банков, а для своих заемщиков банки предлагают отдельные программы – TOP UP3.

— В чем причина активизации рефинансирования?

— Активизация данного продукта обусловлена текущей возможностью банков предложить более низкие ставки по кредиту в отличие от тех условий, на которых кредиты выдавались ранее. При этом возникает обоюдный интерес – клиент получает возможность снизить ставку (как следствие уменьшить ежемесячную нагрузку и общую сумму переплаты), а банк – получить заемщика с хорошей (понятной) кредитной историей и получить прирост кредитного портфеля.

— Какие виды кредитов рефинансируются чаще всего: ипотека, автокредиты, необеспеченные кредиты?

— По практике чаще рефинансируются необеспеченные кредиты: потребительские ссуды, кредитные карты.

— Кредиты каких годов в основном рефинансируются сейчас? Насколько велика при этом разница процентных ставок и насколько удается снизить ежемесячный платеж?

— В основном за рефинансированием обращаются клиенты, оформившие кредит в 2014 году и позже. При этом сейчас ставка по рефинансированию может быть в два раза ниже, чем ставка по рефинансируемому кредиту. С учетом возможности вновь увеличить срок кредита до максимально возможного, ежемесячный платеж может быть снижен в разы.

— Какие факторы делают рефинансирование собственных клиентов привлекательным продуктом с точки зрения банка, ведь оно не позволяет нарастить портфель?

— В рамках предоставления подобных ссуд своим клиентам банк решает несколько задач. Ключевая из них – это удержание своего клиента. При этом снижая ставку, банк предлагает увеличить срок кредита. Как правило, к моменту рефинансирования кредит уже серьезно погашен. Также клиенту становится доступна новая «дополнительная» сумма. В совокупности данные факторы (увеличенная сумма, увеличенный срок) позволяют банку удержать клиентов, увеличить свой портфель и не проиграть в доходе.

— Доля кредитов, оформляемых с целью рефинансирования, растет. В чем причины снижения доли новых кредитов в общем объеме выдач банков?

— В обстановке продолжающейся нестабильности банкам интересней предоставлять кредиты клиенту с уже понятным качеством обслуживания долга. Как раз к таким клиентам относятся заемщики по программам рефинансирования.

— В какой степени рост спроса на рефинансирование связан с нехваткой у населения средств для обслуживания ранее взятых кредитов?

— Прежде всего, рефинансирование – это возможность улучшить текущие условия по качественно обслуживаемому кредиту и в меньшей степени с нехваткой денежных средств.
Для примера – условия продукта «Рефинансирование» в БКС Банке.


1 https://www.newsko.ru/articles/nk-4037423.html
2 «БКС Премьер» используется в качестве товарного знака для ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
3 Топ ап

4 АО «БКС Банк». Ген. лицензия Банка России № 101 от 15 декабря 2014 г.


Источник: ИА «Город55»
На правах рекламы

#Новости#Реклама#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31