Рефинансирование: взгляд экспертов

— В основном за рефинансированием обращаются клиенты, оформившие кредит в 2014 году и позже. При этом сейчас ставка по рефинансированию может быть в два раза ниже, чем ставка по рефинансируемому кредиту. С учетом возможности вновь увеличить срок кредита до максимально возможного, ежемесячный платеж может быть снижен в разы.