Похолодание до +6, дожди с грозами и туманы в Омске

В ближайшие дни на территории Омской области ожидается понижение температуры воздуха с осадками в виде дождей, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Сегодня, 11 июля, дневная температура воздуха составит +20...+25 градусов. Временами прогнозируются дожди с грозами, в отдельных районах возможен туман. Порывы ветра местами могут достигать 15 м/с.
В среду, 12 июля, ночью температура составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22. Местами прогнозируется умеренный дождь с грозой. В отдельных районах порывы ветра могут составить 16 м/с.
В четверг, 13 июля, ночью столбик термометра опустится до +6...+11 градусов, днем потеплеет до +16...+21. Местами также ожидаются дожди, порывы ветра могут достигать 10 м/с.
Источник: ИА «Город55»