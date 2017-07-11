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Похолодание до +6, дожди с грозами и туманы в Омске

11 июля 2017, 09:15
Прогноз погоды.

В ближайшие дни на территории Омской области ожидается понижение температуры воздуха с осадками в виде дождей, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

Сегодня, 11 июля, дневная температура воздуха составит +20...+25 градусов. Временами прогнозируются дожди с грозами, в отдельных районах возможен туман. Порывы ветра местами могут достигать 15 м/с.

В среду, 12 июля, ночью температура составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +17...+22. Местами прогнозируется умеренный дождь с грозой. В отдельных районах порывы ветра могут составить 16 м/с.

В четверг, 13 июля, ночью столбик термометра опустится до +6...+11 градусов, днем потеплеет до +16...+21. Местами также ожидаются дожди, порывы ветра могут достигать 10 м/с.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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