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Омский шахматист взял золото на чемпионате Европы

11 июля 2017, 14:34
Юниорский турнир.

В шведском городе Лунд завершился юниорский чемпионат Европы по шахматам среди глухих, победителем которого стал 18-летний омич Михаил Петренко.

В рамках турнира омский шахматист одержал победы над Алиной Лянгузовой из Украины, Малвиной Жевчик из Польши, Элмисом Марцинкевичусом из Литвы, а также сыграл вничью с украинцем Владиславом Выховским.

Благодаря показанным результатам 18-летний Михаил Петренко стал лучшим в юниорской категории на минувшем чемпионате Европы.


Свою шахматную карьеру Петренко начал в 8-летнем возрасте. На сегодняшний день омич является многократным победителем национальных турниров, чемпионом Европы 2014 года и чемпионом мира 2016 года.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/petmi
Источник: ИА «Город55»

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