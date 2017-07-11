Омский шахматист взял золото на чемпионате Европы

В шведском городе Лунд завершился юниорский чемпионат Европы по шахматам среди глухих, победителем которого стал 18-летний омич Михаил Петренко.
В рамках турнира омский шахматист одержал победы над Алиной Лянгузовой из Украины, Малвиной Жевчик из Польши, Элмисом Марцинкевичусом из Литвы, а также сыграл вничью с украинцем Владиславом Выховским.
Благодаря показанным результатам 18-летний Михаил Петренко стал лучшим в юниорской категории на минувшем чемпионате Европы.
Свою шахматную карьеру Петренко начал в 8-летнем возрасте. На сегодняшний день омич является многократным победителем национальных турниров, чемпионом Европы 2014 года и чемпионом мира 2016 года.