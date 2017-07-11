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Омск, это про любовь

11 июля 2017, 12:12
Летом в театрах.

В самый разгар лета иногда хочется спрятаться от знойной жары в тени темных залов, отдохнуть душой и насладиться творчеством артистов. Но что делать, если большинство театров города закрыли театральные сезоны еще в июне? Для любителей театров и нетолько до конца июля Драматический «Пятый театр» ставит спектакли ежедневно.

Комедии «Тестостерон», «Боинг-Боинг», «Игра на выживание», «Мнимый больной» - будут интересны тем, кто любит посмеяться от души и в тоже время смогут дать вам пищу для размышлений. А вот на спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит» можно сходить семьей с маленькими детьми. Продолжительность постановки составляет 50 минут. Детям будет интересно и они не устанут от долгого просмотра.

Ну, а для тех, кому нравятся слезливые романы и драмы лучше сходить на «Кармен», «Кукла для невесты» или «Ромео и Джульетта». Это разные истории о любви, в которых кто-то сможет увидеть свою. А если нет, то просто прочувствовать героев.

Театральный сезон в «Пятом театре» завершится 30 июля. Вновь театральные сезоны в городе откроются осенью. Приятного отдыха.


Фото: иллюстрация
Автор: Маргарита Терещенко

Источник: ИА «Город55»

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