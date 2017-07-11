Омск, это про любовь

В самый разгар лета иногда хочется спрятаться от знойной жары в тени темных залов, отдохнуть душой и насладиться творчеством артистов. Но что делать, если большинство театров города закрыли театральные сезоны еще в июне? Для любителей театров и нетолько до конца июля Драматический «Пятый театр» ставит спектакли ежедневно.
Комедии «Тестостерон», «Боинг-Боинг», «Игра на выживание», «Мнимый больной» - будут интересны тем, кто любит посмеяться от души и в тоже время смогут дать вам пищу для размышлений. А вот на спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит» можно сходить семьей с маленькими детьми. Продолжительность постановки составляет 50 минут. Детям будет интересно и они не устанут от долгого просмотра.
Ну, а для тех, кому нравятся слезливые романы и драмы лучше сходить на «Кармен», «Кукла для невесты» или «Ромео и Джульетта». Это разные истории о любви, в которых кто-то сможет увидеть свою. А если нет, то просто прочувствовать героев.
Театральный сезон в «Пятом театре» завершится 30 июля. Вновь театральные сезоны в городе откроются осенью. Приятного отдыха.
Фото: иллюстрация
Автор: Маргарита Терещенко
Источник: ИА «Город55»