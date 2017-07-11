Омск, это про любовь

Комедии «Тестостерон», «Боинг-Боинг», «Игра на выживание», «Мнимый больной» - будут интересны тем, кто любит посмеяться от души и в тоже время смогут дать вам пищу для размышлений. А вот на спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит» можно сходить семьей с маленькими детьми. Продолжительность постановки составляет 50 минут. Детям будет интересно и они не устанут от долгого просмотра.