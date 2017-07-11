Омичка лишилась 500 тыс, впустив в дом якобы сотрудника газовой службы

УМВД России по Омской области напоминает: если к вам домой приходят незнакомцы и рассказывают о денежных реформах и полагающихся выплатах, просят проверить газовые плиты, разменять денежные купюры или обменять их на новые, следует проявить бдительность. В первую очередь нужно попросить их предъявить документы, удостоверяющие личность, а также позвоните в организацию, работником которой пришедший представился. Если вы или ваши близкие стали жертвами злоумышленников, то необходимо обратиться в полицию по телефону 02.