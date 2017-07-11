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Омичка лишилась 500 тыс, впустив в дом якобы сотрудника газовой службы

11 июля 2017, 19:21
Идет расследование.

В Омске женщина, представившаяся работником газовой службы, похитила у пенсионерки 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело, возбужденное по факту данной кражи (ч.3 ст.158 УК РФ). С заявлением о хищении 500 тысяч рублей в органы внутренних дел обратилась 85-летняя жительница Кировского округа.

Пенсионерка рассказала, что около 22:00 к ней пришла женщина, представившись работницей газовой службы, попросила показать плиту и зажечь конфорки для проверки. Пока хозяйка дома выполняла просьбу незнакомки, так ушла, а 85-летняя омичка обнаружила пропажу сбережений, которые хранились в самоваре.

Потерпевшая описала оперативникам приметы подозреваемой: женщина славянской внешности ростом 165-170 сантиметров в светлой одежде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленницы, а также ее местонахождение.

УМВД России по Омской области напоминает: если к вам домой приходят незнакомцы и рассказывают о денежных реформах и полагающихся выплатах, просят проверить газовые плиты, разменять денежные купюры или обменять их на новые, следует проявить бдительность. В первую очередь нужно попросить их предъявить документы, удостоверяющие личность, а также позвоните в организацию, работником которой пришедший представился. Если вы или ваши близкие стали жертвами злоумышленников, то необходимо обратиться в полицию по телефону 02.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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