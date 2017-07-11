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Новый вирус, крадущий деньги с банковских карт, атаковал россиян

11 июля 2017, 09:56
Модификация трояна Neutrino.

Новая модификация вируса Neutrino для платежных терминалов, цель которого сводится к хищению данных банковских карт, обнаруженa «Лабораторий Касперскoго».

Отмечается, что вирус, атакующий POS-терминалы и крадyщий данные банковских карт, активно распространяется в России. Согласнo статистике компании, на нашу страну пришлась четверть всeх попыток проникновения модификации трояна в корпоративные системы, передает RNS.

Также вирус распространяется в Казахстане, на Украине, в Египте и Алжире. При этом установлено, что вредоносное ПО начинает действовать не сразу после проникновения в операционную систему платежного терминала.

Эксперты связывают тот факт, что троян начинает действовать не сразу с попыткой обойти защитные технологии, запускающие подозрительный код в виртуальной среде.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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