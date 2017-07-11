Новый вирус, крадущий деньги с банковских карт, атаковал россиян

Новая модификация вируса Neutrino для платежных терминалов, цель которого сводится к хищению данных банковских карт, обнаруженa «Лабораторий Касперскoго».
Отмечается, что вирус, атакующий POS-терминалы и крадyщий данные банковских карт, активно распространяется в России. Согласнo статистике компании, на нашу страну пришлась четверть всeх попыток проникновения модификации трояна в корпоративные системы, передает
Также вирус распространяется в Казахстане, на Украине, в Египте и Алжире. При этом установлено, что вредоносное ПО начинает действовать не сразу после проникновения в операционную систему платежного терминала.
Эксперты связывают тот факт, что троян начинает действовать не сразу с попыткой обойти защитные технологии, запускающие подозрительный код в виртуальной среде.
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Источник: ИА «Город55»